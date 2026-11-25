Салах пристигна в България със сериозна охрана, настана суматоха на летището (видео)

Трабзонспор пристигна в България за утрешния мач срещу ЦСКА от четвъртия кръг на Лига на конференциите. Турците кацнаха на летище “Васил Левски” около 15:00 часа с всичките си големи звезди. Очаквано най-сериозен интерес предизвика появата на Мохамед Салах.

Бившият футболист на Ливърпул обаче бе ескортиран от доста охранители, а също така и от гранична полиция, които не позволяваха свободен достъп до него. Все пак няколко човека успяха да финтират гардовете и да се доберат до една от мегазвездите на световния футбол, който не им отказа общи снимки.

Най-много снимки и автографи раздаде друга звезда на Трабзон - бразилецът Фабиньо. В групата за София е и бившият вратар на Манчестър Юнайтед Андре Онана, който утре ще започне под рамката.

Двубоят ЦСКА - Трабзон е утре от 22:00 часа на стадион “Българска армия”.

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Снимки: Борислав Трошев