Ливърпул с историческо постижение, Манчестър Юнайтед и Почетино записаха кошмарни антирекорди

Разгромната победа над Манчестър Юнайтед с 4:0 донесе впечатляващо постижение на Ливърпул и няколко неприятни рекорда за "червените дяволи".

С успеха Ливърпул стана едва третият клуб в историята на Премиър лийг, достигнал границата от над 700 победи. Досега това бяха постигали единствено Юнайтед и Арсенал.

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Двубоят се превърна в истински кошмар за Маурисио Почетино, който дебютира начело на тима от "Олд Трафорд". Аржентинският специалист повтори антирекорд отпреди точно 100 години, като претърпя най-тежкото поражение за мениджър на клуба в първия му официален мач.

През октомври 1926 година Лал Хилдич също започва престоя си начело на „червените дяволи“ със загуба с 0:4, тогава срещу Болтън. Оттогава никой друг наставник на Манчестър Юнайтед не беше допускал толкова тежко поражение при дебюта си.

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Поражението затвърди още една тревожна статистика за Манчестър Юнайтед. От началото на сезона отборът е допуснал 34 гола във всички турнири – най-много сред клубовете от петте водещи европейски първенства.

След него в тази негативна класация се нареждат Кристъл Палас и Унион (Берлин) с по 33 допуснати попадения, докато Сасуоло и Ланс имат по 32.

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Манчестър Юнайтед продължава да изпитва сериозни затруднения в Премиър лийг. След 11 изиграни срещи „червените дяволи“ имат едва 8 точки и заемат предпоследното, 19-о място в класирането.

Тимът няма победа в последните си 9 шампионатни двубоя, което е най-дългата му серия без успех от създаването на Премиър лийг през 1992 година.

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Снимки: Gettyimages