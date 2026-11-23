Джейми Карагър засипа с похвали Флориан Виртц след блестящото му представяне срещу Манчестър Юнайтед

Легендарният бивш бранител на Ливърпул Джейми Карагър изрази възхищението си от представянето на Флориан Виртц при категоричния успех с 4:0 над Манчестър Юнайтед в дербито от английското първенство. Германският плеймейкър изигра ключова роля за разгрома, като първо реализира второто попадение в мача, а по-късно асистира на Виктор Муньос за крайното 4:0.

Ласкавите думи на Карагър идват като пълна промяна в позицията му, след като в началото на футболната кампания той отправи сериозни критики по адрес на германския национал.

„Признавам, че преди го критикувах, но в този мач той бе феноменален. Сгреших в преценката си, когато първоначално посочих Рио Нгумоа за играч на мача – най-добрият на терена всъщност бе Виртц. Точно заради подобни изяви за него бяха платени 116 милиона паунда“, коментира Карагър пред телевизия „Скай Спортс“.

10 - Florian Wirtz created 10 chances in open play against Manchester United, the most by a player in a Premier League match since David Silva v West Brom in March 2015 (11). Unlocked. https://t.co/q0DzqlFMZJ — OptaJoe (@OptaJoe) November 22, 2026

По време на срещата германският офанзивен халф изработи рекордните десет голови положения от игрова ситуация. Това е най-впечатляващото индивидуално постижение в елита на Англия за повече от десетилетие, след като през 2015 година испанецът Давид Силва създаде 11 шанса с екипа на Манчестър Сити срещу Уест Бромич.

Силните изяви на плеймейкъра потвърждават отличната форма, в която се намира напоследък. Той записа три гола за националния отбор на Германия под ръководството на селекционера Юрген Клоп, а след точното си попадение във вратата на Юнайтед вече може да се похвали с пет гола в последните си четири официални двубоя.

„Чувствам се отлично на терена, но най-важното е, че целият състав върви нагоре. Когато отборът функционира по този начин, няма как да не надграждаш, и съм щастлив от този процес. И Клоп, и Ираола са изключителни специалисти и за мен е истинско удоволствие да се уча от тях. Макар стиловете им да се различават, и двамата притежават безспорни качества“, сподели Виртц в интервю за „Скай Спортс“.

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Снимки: Imago