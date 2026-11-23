Легендарният бивш бранител на Ливърпул Джейми Карагър изрази възхищението си от представянето на Флориан Виртц при категоричния успех с 4:0 над Манчестър Юнайтед в дербито от английското първенство. Германският плеймейкър изигра ключова роля за разгрома, като първо реализира второто попадение в мача, а по-късно асистира на Виктор Муньос за крайното 4:0.
Ласкавите думи на Карагър идват като пълна промяна в позицията му, след като в началото на футболната кампания той отправи сериозни критики по адрес на германския национал.
„Признавам, че преди го критикувах, но в този мач той бе феноменален. Сгреших в преценката си, когато първоначално посочих Рио Нгумоа за играч на мача – най-добрият на терена всъщност бе Виртц. Точно заради подобни изяви за него бяха платени 116 милиона паунда“, коментира Карагър пред телевизия „Скай Спортс“.
По време на срещата германският офанзивен халф изработи рекордните десет голови положения от игрова ситуация. Това е най-впечатляващото индивидуално постижение в елита на Англия за повече от десетилетие, след като през 2015 година испанецът Давид Силва създаде 11 шанса с екипа на Манчестър Сити срещу Уест Бромич.
Силните изяви на плеймейкъра потвърждават отличната форма, в която се намира напоследък. Той записа три гола за националния отбор на Германия под ръководството на селекционера Юрген Клоп, а след точното си попадение във вратата на Юнайтед вече може да се похвали с пет гола в последните си четири официални двубоя.
„Чувствам се отлично на терена, но най-важното е, че целият състав върви нагоре. Когато отборът функционира по този начин, няма как да не надграждаш, и съм щастлив от този процес. И Клоп, и Ираола са изключителни специалисти и за мен е истинско удоволствие да се уча от тях. Макар стиловете им да се различават, и двамата притежават безспорни качества“, сподели Виртц в интервю за „Скай Спортс“.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago