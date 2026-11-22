Почетино: Болезнено е, станахме жертва на несправедливост

Новият мениджър на Манчестър Юнайтед Маурисио Почетино изрази огромното си разочарование след тежкото поражение с 0:4 от Ливърпул в първия си официален мач начело на тима. Специалистът подчерта, че ранните съдийски отсъждания са повлияли пряко на крайния изход, но въпреки това призова отбора за повишена концентрация и самокритика.

„Изключително болезнена загуба, много съм разочарован. Основният проблем бе, че целият развой на срещата се промени още в 6-ата минута. Сега можем да анализираме и обясняваме всичко, но щетите вече са нанесени. Футболистите също преживяват случилото се. Казах им да запазят спокойствие, тъй като станахме жертва на напълно несправедлива ситуация“, коментира аржентинецът.

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Почетино акцентира върху спорното изгонване на Лени Йоро за нарушение срещу Александър Исак, както и на подмината ситуация в полза на неговия отбор малко по-рано:

„Топката отиваше право към вратаря. Дори при повторенията от ВАР се вижда, че Йоро нямаше никакво намерение да влиза в контакт с Исак. Нападателят усети движението на топката, леко намали темпото и падна. А само две минути по-рано имаше сходно единоборство между Жаке и Мбемо – това не беше ли дузпа за нас? Ако бяхме повели тогава, разговорът днес щеше да бъде съвсем различен.“

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Въпреки претенциите към реферските отсъждания, треньорът подчерта, че Манчестър Юнайтед трябва да работи върху собствените си грешки и да взема по-правилни решения в ключовите моменти.

„Длъжни сме да подобрим концентрацията си, да действаме по-зряло на терена и да израстваме. Трябва да бъдем самокритични, макар и да посочваме нещата, от които не сме доволни. Не мога да променя случилото се и винаги подхождам с уважение, но съм тук, за да защитавам клуба и да поема пълна отговорност. Всеки, който разбира от футбол, видя, че в онзи епизод категорично нямаше червен картон“, добави Почетино.

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Снимки: Gettyimages