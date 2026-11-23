Баркола останал много разочарован от представянето си в дербито

Крилото на Ливърпул Брадли Баркола заяви, че е останал много разочарован от личното си представяне по време на дербито с Манчестър Юнайтед, въпреки че неговият отбор разби историческия си съперник с 4:0 на "Анфийлд". Французинът измъчи бранителите на “червените дяволи” със своята скорост и записа асистенция за гола на Рио Нгумоа, но пропусна няколко много изгодни ситуации да запише името си сред голмайсторите.

„Не съм доволен от мача си. Знам, че мога много повече, и познавам възможностите си. Завършвам с една асистенция, [но] можех да отбележа три или четири гола“, заяви той пред френския телевизионен канал Canal Plus.

До момента Баркола има три гола и четири асистенции в 14 официални мача за Ливърпул след многомилионния си трансфер от Пари Сен Жермен. Той отбеляза и трите си попадения в мача с ЛАСК в Шампионската лига.

🚨Bradley Barcola to @CanalplusFoot after #LFC win over United: I’m not happy with how I played. I know I can do much better and I know what I’m capable of. I came away with an assist, but I could’ve scored three or four goals. https://t.co/OkwgY4ZnI0 — AnfieldIndex (@AnfieldIndex) November 23, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago