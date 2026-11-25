Рахийм Стърлинг се размина с влизане в затвора

Бившият английски национал Рахийм Стърлинг няма да влезе в затвора. Футболистът получи условна присъда за инцидент на пътя. Той се призна за виновен, след като катастрофира с неговото Ламборгини на стойност 270 000 лири. 31-годишният англичанин е притежавал шест флакона азотен оксид (б.а. познат още като райски газ) за незаконно инхалиране по време на инцидента, а впоследствие не е изпълнил задължението си да предостави проба за анализ.

Днес районният съд в Бейзингстоук оповести присъдата му. Тя е условна и е 12 месеца лишаване от свобода с 18-месечен изпитателен срок. Освен това на Стърлинг е постановено да положи 100 часа безвъзмезден общественополезен труд, като му е наложена и забрана за управление на моторни превозни средства за срок от две години.

Raheem Sterling has avoided prison for the motorway incident that ended with him careering off the road and crashing his car after inhaling nitrous oxide. More from @DTathletic https://t.co/RbFYR7Mv6V — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 25, 2026

Рахийм Стърлинг има 20 гола в 82 мача за националния тим на Англия и достигна до полуфиналите на Световното първенство през 2018 година. Той е и четирикратен шампион във Висшата лига с Манчестър Сити, като е печелил и Купата на Футболната асоциация, и е петкратен носител на трофея за Купата на лигата с "гражданите". В момента той е без клуб, след като се раздели с нидерландския Фейенорд в края на миналия сезон.

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Снимки: Imago