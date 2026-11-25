Бившият английски национал Рахийм Стърлинг няма да влезе в затвора. Футболистът получи условна присъда за инцидент на пътя. Той се призна за виновен, след като катастрофира с неговото Ламборгини на стойност 270 000 лири. 31-годишният англичанин е притежавал шест флакона азотен оксид (б.а. познат още като райски газ) за незаконно инхалиране по време на инцидента, а впоследствие не е изпълнил задължението си да предостави проба за анализ.
Днес районният съд в Бейзингстоук оповести присъдата му. Тя е условна и е 12 месеца лишаване от свобода с 18-месечен изпитателен срок. Освен това на Стърлинг е постановено да положи 100 часа безвъзмезден общественополезен труд, като му е наложена и забрана за управление на моторни превозни средства за срок от две години.
Рахийм Стърлинг има 20 гола в 82 мача за националния тим на Англия и достигна до полуфиналите на Световното първенство през 2018 година. Той е и четирикратен шампион във Висшата лига с Манчестър Сити, като е печелил и Купата на Футболната асоциация, и е петкратен носител на трофея за Купата на лигата с "гражданите". В момента той е без клуб, след като се раздели с нидерландския Фейенорд в края на миналия сезон.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago