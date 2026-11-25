Саудитският публичен инвестиционен фонд (PIF) търси инвеститор, който да придобие до 25% от Нюкасъл, съобщава Дейвид Орнстийн от The Athletic. Търсенето вече е в ход, а банката JP Morgan е привлечена като консултант.
Предвижда се клубът да издаде нови акции, като парите от евентуалната сделка ще постъпят директно в Нюкасъл. Делът на саудитския фонд, който в момента е малко над 84%, ще намалее, но той ще запази контрола върху клуба.
Сделката може да донесе стотици милиони паунда и да ускори проекта за стадиона. Новият капитал може да покрие част от разходите наред с външно финансиране, а финансовите правила във футбола ограничават възможността парите от акционерите да се използват за трансфери.
„Свраките“ все още избират между разширяване на „Сейнт Джеймсис Парк“ за около 500 млн. паунда и изграждане на нов стадион в съседния „Лийзис Парк“, което може да струва над 1,3 млрд. паунда. През август клубът обяви и план за нова тренировъчна база за 190 млн. паунда.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google