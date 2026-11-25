Собствениците на Нюкасъл предлагат до 25% от клуба

Саудитският публичен инвестиционен фонд (PIF) търси инвеститор, който да придобие до 25% от Нюкасъл, съобщава Дейвид Орнстийн от The Athletic. Търсенето вече е в ход, а банката JP Morgan е привлечена като консултант.

Предвижда се клубът да издаде нови акции, като парите от евентуалната сделка ще постъпят директно в Нюкасъл. Делът на саудитския фонд, който в момента е малко над 84%, ще намалее, но той ще запази контрола върху клуба.

Сделката може да донесе стотици милиони паунда и да ускори проекта за стадиона. Новият капитал може да покрие част от разходите наред с външно финансиране, а финансовите правила във футбола ограничават възможността парите от акционерите да се използват за трансфери.

„Свраките“ все още избират между разширяване на „Сейнт Джеймсис Парк“ за около 500 млн. паунда и изграждане на нов стадион в съседния „Лийзис Парк“, което може да струва над 1,3 млрд. паунда. През август клубът обяви и план за нова тренировъчна база за 190 млн. паунда.

Exclusive: Newcastle United’s majority owner, Saudi Arabia’s Public Investment Fund (PIF), is looking to sell up to 25 per cent of the club through the issuing of new shares. Sources with knowledge of the situation, speaking on the condition of anonymity because they were not authorised to do so publicly, insisted that, at this point, a minority investor is being sought with PIF eager to raise money, in part to fund major infrastructure projects, and regard the issuing of new shares as a good means of doing so. More from @David_Ornstein & @ChrisDHWaugh 🔗 https://t.co/yzezNc7ikv — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 25, 2026

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