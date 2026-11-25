Гиздол: Ако бях софиянец, утре щях да съм на "Армията"! Трабзонспор е фаворит - 200 млн. срещу 25 млн.

Наставникът на ЦСКА Маркус Гиздол говори пред журналистите на стадион "Българска армия" преди утрешния мач от европейските клубни турнири срещу Трабзонспор. Събитието беше излъчено пряко в Sportal.bg.

"Очакваме великолепна атмосфера утре, това е нашият нов дом. Радвам се, че имаме този стадион, ще бъде от полза и за утре, и за идните мачове. Тази подкрепа от трибуните е сякаш играеш с 12 души, утре ще е оспорвана битката, очакваме я с нетърпение. Бари Котър ли? Разбира се, щеше да бъде по-хубаво да можеше да играе, но ситуацията е такава, запознати сме с нея, ще видим какво ще направим. Ако съм софиянец, със сигурност ще бъда на стадиона утре.

Салах? Мисля, че е важно, когато се класираш за евротурнирите да си подготвен да играеш с най-добрите - Монако, Панатинайкос и Трабзонспор са отбори на много високо ниво, вложиха много пари за трансфери през лятото, Салах е известен на всички, но няма как да вложиш един защитник, търсят се много решения. Срещу Ботев може би ни беше трудно в началото заради паузата за националните отбори, понякога е трудно да си върнеш динамиката, преди това срещу Левски играхме силно през всичките 90 минути, и в Европа беше така, ако сме добри само за 45 минути, няма как да вземем точка утре.

Винаги е трудно за всеки отбор, когато за първа година играе в Европа - на всеки три-четири дни имаш мачове, футболистите трябва да професионалисти относно наспиване, храна и т.н. Срещу Левски имахме почивка само два дни, представихме се добре всички 90 минути. Теодор Иванов е добре, днес ще има преглед, ще видим дали ще е титуляр, или на скамейката. Винаги гледаме по четири-пет мача на опонента, на хартия те са фаворит - 200 млн. срещу 25 млн. На хартия са фаворит, но ще търсим решения и ще видим какво ще се случи на терена. Надявам се стадионът винаги да бъде пълен - и в евротурнирите, и в шампионата. Тази подкрепа винаги помага, футболистите го знаят. Любовта и страстта, които имаме от феновете, помагат. Очакваме с нетърпение мача", заяви германският специалист.

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