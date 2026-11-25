Фанстастично! Българският баскетбол пише история!

Ден преди баскетболния мач България – Дания са продадени над 10 000 билета. Първоначално в продажба бяха пуснати 9704 билета, но тази сутрин те бяха изкупени и сега Българската баскетболна федерация и организаторите отварят третия етаж, като заявките не спират. Това е абсолютен рекорд за българския баскетбол.

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Двубоят от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 ще се проведе в четвъртък, 26 ноември, от 19:00 ч. в “Арена София“. Залата разполага с общо 12 373 седящи места при спортни събития, като вече всички мечтаят да бъде подобрен рекорда от 11 000 зрители за баскетболна среща в родна зала, който беше записан през април на тази година и отново заради Александър Везенков, когато гостува с неговия Олимпиакос срещу Апоел (Тел Авив) в мач от Евролигата.

Мачът бележи завръщането на мъжкия национален отбор в столицата след 12-годишна пауза. На 24 август 2014 г. България приема Черна гора в зала “Универсиада“ пред около 500 зрители. Тогава 19-годишният Александър Везенков записва 17 точки и 7 борби.

В четвъртък той отново ще облече националния екип пред софийската публика. В състава на селекционера Любомир Минчев е и Коди Милър-Макинтайър, който се завръща в националния отбор за първи път от февруари 2025 г.

Българската федерация по баскетбол благодари на всички, които вече са заявили подкрепата си, и призовава публиката да дойде в залата в цветовете на България. Нека заедно напълним трибуните и подкрепим националите в завръщането им в София.

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