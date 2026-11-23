Шмайхел: Този отбор изглежда като тим, който може да изпадне

Легендата на Манчестър Юнайтед Петер Шмайхел отправи сериозно предупреждение към бившия си клуб след тежкото поражение с 0:4 от Ливърпул, като заяви, че основната цел на отбора вече трябва да бъде оцеляването в Премиър лийг. Според датчанина настоящият състав изглежда като тим, който може да изпадне от елита, а ситуацията е достатъчно тревожна, за да се мисли първо за избягване на изпадане, а не за класиране в челото.

„Реалистично погледнато, може ли Манчестър Юнайтед просто да завърши на десето или дванадесето място? Това би било добре. Знам, че звучи глупаво, но ние сме в зоната на изпадащите. Този отбор изглежда като тим, който може да изпадне. Затова целта сега трябва да бъде да избегнем това“, заяви Шмайхел.

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Бившият вратар подчерта, че все още има достатъчно време до края на сезона, но предупреди, че ако представянето на „червените дяволи“ не се подобри, проблемите могат да станат много сериозни през пролетта. „Всички, които са играли в Премиър лийг, знаят, че сега е ноември, наближава декември. Критичният момент обаче не е сега, а когато стигнем до март. Ако продължат да играят по този начин дълго време, ще има сериозни неприятности“, добави датчанинът.

Шмайхел все пак изрази доверие в способността на Маурисио Почетино да поправи част от проблемите, но не вярва, че аржентинецът може да изгради шампионски отбор с настоящите футболисти. „Имам вяра, че той може да коригира тези неща. Но никога няма да успее да направи отбор, който да спечели титлата, не и с тези играчи“, коментира бившият страж.

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Снимки: Gettyimages