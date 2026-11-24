Манчестър Юнайтед успя поне на един фронт: картонът на Йоро от дербито с Ливърпул бе отменен

Червеният картон на бранителя на Манчестър Юнайтед Лени Йоро, който той получи по време на дербито с Ливърпул, бе отменен. Това потвърдиха от Футболната асоциация на Англия, след като клубът обжалва санкцията. В официалното изявление се съобщава, че независимата комисия ще публикува “своевременно” писмените мотиви за решението си, които за момента остават неясни.

Бранителят бе изгонен още в седмата минута, след като повали пред границата на наказателното поле Александър Исак. Главният рефер Самюъл Барът веднага показа червен картон на французина, а ситуацията мина и проверката на ВАР, откъдето потвърдиха решението му.

Манчестър Юнайтед ще обжалва червения картон на Йоро

След мача мениджърът на “червените дяволи” Маурисио Почетино, както и някои играчи, сред които Бруно Фернандеш и Коби Мейну, изразиха несъгласието си с решението, като според тях действията на Йоро не са заслужавали червен картон. Основният им аргумент бе, че от тяхна гледна точка Исак вече е изгубил контрол над топката и не е можел да стигне до нея преди Сене Ламенс. Съгласно правилата на играта един от факторите, които се вземат предвид при показването на червен картон за „предотвратяване на очевидна възможност за отбелязване на гол“, е вероятността атакуващият играч „да запази или да овладее топката“. От “Олд Трафорд” смятат, че Исак не е имал тази възможност, с което вероятно се е съгласила и комисията.

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Това означава, че Йоро ще бъде на разположение на Маурисо Почетино за мача с Брентфорд в събота.

“Наказанието на Лени Йоро от един мач бе отменено, след като бе уважена жалбата за несправедливо остраняване от игра. Играчът на Манчестър Юнайтед бе изгонен за предотвратяване на явна голова възможност по време на мача от Висшата лига срещу Ливърпул в неделя, 22 ноември. „Писмените мотиви за решението на независимата регулаторна комисия ще бъдат публикувани своевременно”, гласи официалното съобщение от ФА.

https://t.co/vu9H1dF8Ne — FA Spokesperson (@FAspokesperson) November 24, 2026

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Снимки: Gettyimages