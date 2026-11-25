Лечков пожела успех на Левски в ЛЕ и се оплака от ЦСКА

Слушай на живо: Марсилия - Левски

Бившият вицепрезидент на БФС и герой от САЩ'94 Йордан Лечков замина с Левски за Франция. Легендарният футболист тръгна със "сините" по покана на Марсилия за мача от Лига Европа, който е утре на "Велодром". Лече игра за френския гранд в средата на 90-те години. Той заяви, че в родните отбори трябва да играят повече българи и да има силни ЦСКА и Левски. Екзекутора на Германия се оплака от "армейците", като каза, че не е бил поканен на откриването на стадион "Българска армия" - Данчо е с основен принос за шампионската титла на "червените" през сезон 1991/1992, когато беше голмайстор на тима със 17 попадения.

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"На "Велодром" е доста шумничко. Това на първо място. Вярна публика има Марсилия, доколкото си спомням. Престижно е български отбор да играе там, пожелавам успех на Левски. Футбол е, всичко е възможно, дано ако си вярват, постигнат това, което са си планирали. Знаех, че ще ме питате дали следя българското първенство - Левски и ЦСКА, но имам други занимания (смее се). Не мога да давам акъл, пожелавам успех на всички български отбори. Оценката ми е добра засега.

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Няма как да не засегна другата тема - ще ми се да играят повече български момчета, което от години го говоря. Радвам се да има силни Левски и ЦСКА, това е пътят. Казвал съм го и друг път - трябва да има силни Левски и ЦСКА, за да могат по-слабите отбори да си трансферират добрите футболисти, както беше едно време. Така ще се подобри българският футбол.

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За националния отбор каквото съм имал да го кажа, съм го казал. Нямаме футболисти, нямаме класа, съжалявам. Казвал съм го, това е положението. Не е лесно да се създадат играчи. Вече не ме плюят, доволен съм, гледам си внучките. Държавата трябва да участва - стадиони, инфраструктура, много пари. Сега ще видите разликата на мача, нали така? Ще видите разликата - стадион, инфраструктура. В Марсилия след загуба футблистите спят на стадиона, публиката е взискателна. Няма лесно.

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Отивам по покана на Марсилия. Е, ласкае е силно казано, но е знак за уважение. В Хамбург например правеха някакво събиране - поканиха Балъков, мен не (смее се). Не съм за Марсилия, глупости, казах го - винаги съм пожелавал успех на нашите отбори. Това че съм играл в ЦСКА и станал шампион е така, но те пък не ме поканиха на откриването на стадиона. Ето, пак ви казах новина", заяви Йордан Лечков на летище "Васил Левски".

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