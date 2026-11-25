Сайбари, Хакими и Мане сред кандидатите за Футболист на годината в Африка

Африканската футболна конфедерация разкри които са петимата футболисти, които са номинирани за най-добър игра на континента за 2026 година. Петимата представители са само от две страни - Мароко и Сенегал, които играха на финала на Купата на африканските нации, а след това бяха и участници на Световното първенството през лятото. Мароканците са трима - Исмаел Сайбари, Ашраф Хакими и Браим Диас, а сенегалците са двама - Пап Гей и Садио Мане.

Миналогодишният победител - Ашраф Хакими, има възможност да спечели индивидуалния трофей за втора поредна година. До него са съотборниците му от Мароко Браим Диас (Реал Мадрид) и Исмаел Сайбари (Байерн Мюнхен). Пап Гей от Виляреал вкара победния гол за Сенегал във финала срещу Мароко, а Садио Мане е двукратен победител за Футболист на Африка - през 2019 и 2022.

La liste des finalistes pour le Ballon d'Or africain: 🇲🇦 Achraf HAKIMI 🇲🇦 Brahim DIAZ 🇲🇦 Ismael SAIBARI 🇸🇳 Pape GUEYE 🇸🇳 Sadio Mané https://t.co/rNfwhwUMCP — Jamais trop de soccer (@jtdesoccer) November 25, 2026

Донякъде изненадващо е, че нападателят на Кристъл Палас Исмаила Сар не попадна сред петимата финалисти. Той спечели три значими трофея през годината - Купата на африканските нации със Сенегал, Лигата на конференциите и Купата на лигата с Палас.

40-годишният вратар на Кабо Верде Возиня попадна за първи път сред номинираните вратари в компанията на мароканеца Ясин Буну, който два пъти е печелил, и Едуар Менди от Сенегал. В категорията за най-добър млад играч попаднаха сенегалецът Ибрахим Мбайе от Астън Вила, Ян Диоманде (Кот д'Ивоар) от Реал Мадрид и мароканецът Аюб Буади (Манчестър Сити).

Церемонията по награждаването ще се проведе на 2 декември в Лагос, Нигерия.

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