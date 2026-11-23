Манчестър Юнайтед ще обжалва червения картон на Йоро

От Манчестър Юнайтед са информирали Футболната асоциация на Англия за намерението си да обжалват червения картон на Лени Йоро, показан му по време на вчерашното дерби срещу Ливърпул на "Анфийлд". Бранителят бе изгонен още в седмата минута, след като повали пред границата на наказателното поле Александър Исак. Главният рефер Самюъл Барът веднага показа червен картон на французина, а ситуацията мина и проверката на ВАР, откъдето потвърдиха решението му.

След мача мениджърът на “червените дяволи” Маурисио Почетино, както и някои играчи, сред които Бруно Фернандеш и Коби Мейну, изразиха несъгласието си с решението, като според тях действията на Йоро не са заслужавали червен картон. Основният им аргумент, че от тяхна гледна точка Исак вече е изгубил контрол над топката и не е можел да стигне до нея преди Сене Ламенс. Съгласно правилата на играта един от факторите, които се вземат предвид при показването на червен картон за „предотвратяване на очевидна възможност за отбелязване на гол“, е вероятността атакуващият играч „да запази или да овладее топката“. От “Олд Трафорд” смятат, че Исак не е имал тази възможност и ще разчитат на това като аргумент за евентуална отмяна на червения картон.

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Междувременно днес в традиционната си рубрика в “Скай спортс” бившият рефер Дермът Галахър напълно подкрепи решението на терен.

“Ако погледнем ситуацията от гледна точка на съдията, първото, което трябва да се запитаме, е това нарушение ли е? Да. Владее ли нападателя топката? От този ъгъл - да. Мисля, че повечето хора биха очаквали да има червен картон. Щеше да бъде изненада, ако по време на мача не беше показан такъв. Не знам дали той (б.ред. - Исак) щеше да стигне до топката преди Ламенс. Виждате как се развива ситуацията. Първоначалната реакция на Гари Невил също бе, че това е червен картон”, коментира Галахър.

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Почетино имаше и претенция, че преди това Юнайтед е трябвало да получи дузпа за нарушение на Жаке срещу Мбемо. Според аржентинеца единоборството е било идентично с това между Йоро и Исак. Галахър изрази категорично несъгласие, че в тази ситуация има каквото и да било нарушение на бранителя.

„Когато играчите са един до друг, можеш да направиш това. Те са един до друг. Жаке дори беше пред него.“

🗣️ Mauricio Pochettino on Leny Yoro's red card. "The game changed completely after six minutes. The damage is done. It's so painful. It was a completely unfair situation that happened... "The ball was going to the keeper. If you review on the VAR, Yoro never had the intention to connect with Isak. "When the control was wrong, and the ball was going to the keeper, then he [Isak] delayed a little bit his run and goes down. It wasn't intentional [from Yoro]... "For everyone who has played football, it's clear that this was not a situation for a red card." 🗣️ Pochettino adds on Jeremy Jacquet's challenge on Bryan Mbeumo. "When you compare the actions [Jacquet and Yoro], that was a penalty, no? How it would have changed life, if you score after six minutes. For sure, we'd be talking in a different way." — Ben Jacobs (@JacobsBen) November 22, 2026

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Снимки: Gettyimages