Бруно Фернандеш също бесен на съдийството по време на пораженито от Ливърпул

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш се присъедини към своя мениджър Маурисио Почетино и същоизрази сериозно недоволство от съдийството при поражението с 0:4 от Ливърпул в неделя, като заяви категорично, че нарушението на Лени Йоро срещу Александър Исак, довело до изгонването на бранителя, "в никакъв случай не е за червен картон". Йоро получи червен картон в осмата минута от съдията Сам Барот за нарушение, като бе преценено, че той е последен човек в защитата, което е лишило Исак от възможност за гол след грешка на Матайс де Лихт. От последвалия пряк свободен удар Доминик Собослай отбеляза попадение.

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"Червените" продължиха да доминират над останалия с човек по-малко съперник, като добавиха още голове чрез Флориан Виртц, Рио Нгумоа и Виктор Муньос. Така престоят на Маурисио Почетино начело на "червените дяволи" започна по катастрофален начин на "Анфийлд". Новият треньор пое пълна отговорност за резултата, но изрази мнение, че изгонването на Йоро е променило хода на срещата – мнение, споделено и от капитана, който смята, че е взето грешно решение.

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Португалският халф заяви пред "ББС": "Разбирам защо падна, но това в никакъв случай не е за червен картон. Смятам, че на терена има твърде много съдии, а още толкова седят пред мониторите на системата VAR. Те разполагат с толкова много време – да връщат записа назад, да го пускат напред, да гледат на забавен каданс и какво ли още не. Една подобна грешка може да промени целия мач. Разбира се, не заради тях допуснахме гола от прекия свободен удар, но това напълно промени развитието на двубоя."

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Снимки: Gettyimages