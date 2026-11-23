Мейно: Намираме се в тежка ситуация и никой няма да ни спаси, освен самите ние

Никой няма да спаси Манчестър Юнайтед, освен самите футболисти, заяви халфът Коби Мейно след поражението с 0:4 срещу Ливърпул в мач от Премиър лийг. Той добави, че „червените дяволи“ са в най-тежката си ситуация и могат да излязат от нея само тогава, когато покажат характер. В неделя новият мениджър Маурисио Почетино направи най-лошия дебют за „червените дяволи“ от 100 години насам. Именно през 1926 г. Юнайтед падна с 0:4 от Болтън под ръководството на новия треньор Лал Хилдич.

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„Сега трябва да покажем дали имаме характер. Намираме се в най-тежката си ситуация и никой няма да ни спаси, освен самите ние. Никой няма да ни подаде ръка. Трябва да работим, да разчитаме един на друг и се надявам това да доведе до положителен край“, каза Мейно за MUTV. Юнайтед започна мача по трагичен начин, след като Лени Йоро бе изгонен от игра в осмата минута и Ливърпул моментално наниза две попадения. Още две през второто полувреме само подчертаха доминацията на мърсисайдци.

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„Мачът бе убит рано-рано от решението на съдията да покаже червен картон. При падането на съперника топката вече беше при вратаря. Това все пак са двама футболисти, които тичат на пълна скорост един до друг. Не е възможно това да е червен картон“, продължи Мейно. „Не мога да виня съотборниците ми, защото опитаха. Вземаме си поуките от мача и продължаваме напред. Календарът е натоварен, мачовете идват бързо един след друг и нямаме много време за размишления върху случилото се“, добави играчът на Юнайтед пред клубната телевизия.

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Снимки: Gettyimages