Ираола: Можехме да вкараме още голове

Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола сподели впечатленията си след убедителния триумф с 4:0 над Манчестър Юнайтед в среща от 11-ия кръг на Премиър лийг. Испанецът съжали, че тимът му не е зарадвал феновете си с още попадения.

„Това е изключително ценен успех, тъй като мачовете срещу Манчестър Юнайтед винаги са изпълнени с огромно напрежение. Заслужихме правото да се насладим на този момент. В Премиър лийг рядко се случва да се радваш спокойно – много по-често страдаш, дори и в мачовете, които печелиш. Този път обаче имахме повод за радост още на почивката, а през второто полувреме се концентрирахме върху създаването на нови опасни положения“, заяви Ираола.

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Специалистът обърна внимание и на представянето на тима пред собствена публика, като отбеляза, че има какво да се подобрява въпреки силните изяви като гост и успешните срещи на „Енфийлд“ в Шампионската лига и "Карабао Къп".

„Загубихме от Манчестър Сити и Арсенал, макар че според мен не играхме зле в тези срещи. Твърдо решени сме да подобрим резултатите си в домакинските мачове и днешният успех е много важен", подчерта Ираола.

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"Можехме да реализираме и повече попадения, тъй като изпуснахме няколко чисти ситуации. В други мачове също се е случвало, но днес имахме пълен контрол и всичко се развиваше около наказателното поле на противника“, добави испанецът.

„Това 4:0 е отличен резултат както за позицията ни в класирането, така и за увереността на състава. Стремим се към все по-добри показатели тук, у дома“, завърши наставникът на мърсисайдци.

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Снимки: Gettyimages