Анри предупреди за Реал: Нещо се случва в Мадрид, внимавайте

Тиери Анри предупреди останалите претенденти за Шампионската лига, че Реал Мадрид отново набира скорост и може да се превърне в сериозен фаворит за трофея. Бившият френски нападател остана впечатлен от представянето на „кралете“ при разгрома с 5:1 над ПСВ Айндховен, след като тимът на Жозе Моуриньо изоставаше на почивката.



„Реал Мадрид изигра страхотен мач. Ако играе така, е кандидат за спечелването на Шампионската лига. Отборът се развива много с всяка изминала седмица. Нещо се случва в Мадрид, внимавайте“, заяви Анри.

Моуриньо събуди Реал Мадрид за десета поредна победа, Белингам с извънземен гол

Французинът отличи специално Джуд Белингам, който има ключова роля за възхода на испанския гранд. „Белингам е невероятен. Обожавам Джуд, той е различен. Да носиш номер 5 в Реал Мадрид изобщо не е лесно, но той прави всичко да изглежда толкова естествено. Личността му е невероятна. Не мога да повярвам, че хората в собствената му страна се съмняваха в него“, коментира бившият нападател на Арсенал.

Петер Бош: Реал ни прегази през второто полувреме

Анри похвали и Винисиус Жуниор, който също се представи силно срещу нидерландците и отбеляза едно от попаденията. „Преди няколко месеца всички критикуваха Винисиус, а сега го вижте. Той изигра страхотен мач, а и начинът, по който отпразнува гола си, беше показателен“, добави французинът. Реал Мадрид вече е в серия от десет поредни победи във всички турнири под ръководството на Моуриньо.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages