Рио Нгумоа бил голям фен на Манчестър Юнайтед, твърди легенда на "червените дяволи"

Манчестър Юнайтед е пропуснал възможността да привлече Рио Нгумоа, въпреки че младокът е запален привърженик на „червените дяволи“ и дори е имал лична обиколка на клубната база, преди да се присъедини към Ливърпул. Това обяви легендата на тима Ники Бът, който отправи сериозни критики към бившия си клуб за начина, по който е изпуснал изгряващия талант.

18-годишният Нгумоа се превърна в главно действащо лице за Ливърпул при разгромната победа с 4:0 над вечния съперник на „Анфийлд“, след като асистира за попадението на Флориан Виртц и сам се разписа във вратата на гостите.

51-годишният Бът разкри, че Манчестър Юнайтед е бил изключително близо до подписа на крилото още в ранните му тийнейджърски години, докато футболистът все още е бил част от школата на Челси. Членът на легендарния „Клас '92“ постави под въпрос методите на клубното ръководство, довели до изпускането на заклет фен на отбора, и подчерта, че в подобни преговори трябва да се включват клубни величия като Пол Скоулс, Райън Гигс и Уейн Рууни.

В подкаста „Дъ Гуд, дъ Бад енд дъ Футбол“, който води съвместно със Скоулс, Бът заяви: „Той е огромен фен на Манчестър Юнайтед, цялото му семейство също. Мисля, че беше на 13 или 14 години, когато посети клубните съоръжения – дали „Олд Трафорд“, или „Карингтън“. Отиде заедно с близките си да разгледа, а след това отиде в Ливърпул и избра тях, макар че е наш привърженик. Не биваше изобщо да му позволяват да напусне сградата, преди да е подписал договор. В миналото такова нещо никога не би се случило. Интересно ми е кой му е показвал базата и кой е водил разговорите. Бих искал да виждам имена като Уейн Рууни, Пол Скоулс или Райън Гигс в тази роля.“

Скоулс от своя страна потвърди, че не той е разхождал Нгумоа и семейството му из базата. Бът продължи възмутено: „Напълно сериозен съм – как изобщо му позволяват да си тръгне от тренировъчния център без подписан договор?“

Това далеч не е първият случай, в който Манчестър Юнайтед изпуска ключов талант след визита на клубната база. Подобен сценарий се разигра и със звездата на Англия и Реал Мадрид Джуд Белингам, поканен в „Карингтън“ през 2020 година. След разминаване в комуникацията с тогавашния футболен директор Джон Мъртоу и сър Алекс Фъргюсън, халфът предпочете да премине в Борусия (Дортмунд).

„Бях там, когато това се случи и с Джуд Белингам. Убеден съм, че в Ливърпул влиятелни фигури са се ангажирали с посрещането му и накрая той подписа там. В продължение на 20 години академията на Манчестър Юнайтед беше най-продуктивната в света – създаваше играчи не само за нашия отбор, но и за клубове по цялото земно кълбо. Тъжно е да гледаш как това 17-годишно момче, фен на Юнайтед, играе за Ливърпул и вероятно беше най-добрият на терена. Ето докъде сме стигнали“, допълни разочарованият Бът.

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Снимки: Imago