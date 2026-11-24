Почетино ще е с вързани ръце на зимния пазар

Манчестър Юнайтед се готви за скромен зимен трансферен прозорец. Новият мениджър Маурисио Почетино ще разполага с по-малко от 58 милиона евро за подсилване на състава през януари, като се очаква привличането на едва две нови попълнения, едно от които може да бъде взето под наем, съобщава "Дейли Мейл".

Положението на „червените дяволи“ във Висшата лига е изключително деликатно. След тежката загуба с 0:4 от Ливърпул в дебюта на аржентинския специалист, тимът се свлече до предпоследното място в класирането, което принуди Почетино да признае, че отборът е въвлечен в битката за оцеляване. Изправени пред кошмара от изпадане, каквото не се е случвало от 53 години насам, шефовете на клуба — начело с изпълнителния директор Омар Берада и футболния директор Джейсън Уилкокс — са с вързани ръце заради новите финансови правила на лигата и са длъжни да подхождат крайно разумно към инвестициите.

Пробойните в защита лъснаха на „Анфийлд“ и привличането на централен бранител се превърна в приоритетна цел. Нейтън Колинс от Брентфорд се очертава като сериозен вариант, особено на фона на пречките около останалите набелязани имена: Калвин Баси е близо до нов договор с Фулъм, докато Джарад Брантуайт от Евертън е оценен на над 75 милиона евро, допълва същото издание.

За левия фланг на отбраната клубът от „Олд Трафорд“ продължава да търси заместник на Люк Шоу. След неуспешните ходове през лятото състезатели като Алехандро Балде от Барселона и Раян Аит-Нури от Манчестър Сити отново са в полезрението на тима, след като през летния прозорец клубът опита безуспешно да привлече и Хол от Нюкасъл.

В предни позиции контузията на пищяла на Бенямин Шешко, която го вади от строя до началото на новата година, направи намирането на централен нападател още по-належащо. Фоларин Балогун (Монако), който познава Почетино от съвместната им работа в националния тим на САЩ, Доминик Калвърт-Люин (Лийдс) и Айвън Тони (Ал Ахли) са сред спряганите имена. Огромните финансови изисквания на Тони (600 хиляди евро на седмица) обаче го изваждат от сметките, докато Лийдс планира да задържи Калвърт-Люин с нов контракт.

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Снимки: Gettyimages