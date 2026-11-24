Брентфорд се разправи с десетима от Евертън

Брентфорд разгроми Евертън с 4:0 у дома в двубой от 11-ия кръг на Премиър лийг. Кийн Люис-Потър (23′, 26′) отбеляза два гола в рамките на три минути, а Виталий Янелт (67′) и Фабио Карвальо (90′) също се разписаха за домакините. Гостите останаха с човек по-малко още през първото полувреме след директния червен картон на Джеймс Тарковски (40′).

Брентфорд откри резултата в 23-тата минута, когато топката с известна доза късмет достигна до Джейдън Антъни на левия фланг. Той я насочи с едно докосване към Люис-Потър, който стреля, а след рикошет в защитник кълбото прехвърли Джордан Пикфорд и се озова в мрежата.

Само три минути по-късно домакините удвоиха преднината си. След центриране от свободен удар защитата на Евертън не успя да изчисти добре топката и тя попадна в Люис-Потър. Първият му изстрел бе блокиран, но кълбото се върна при него и при втория опит той отново намери мрежата, този път след рикошет в Тиерно Бари.

Положението на гостите се усложни допълнително в 40-ата минута. Джеймс Тарковски влезе остро с шпагат срещу Йегор Ярмолюк и въпреки че първоначално игра с топката, впоследствие застраши съперника си с високо вдигнат крак. След намесата на ВАР и преглед на ситуацията съдията Крейг Поусън му показа директен червен картон.

През второто полувреме Брентфорд продължи да има предимство и в 67-ата минута стигна до трето попадение. Виталий Янелт отправи великолепен удар от близо 30 метра, с който не остави шансове на Пикфорд.

В 90-ата минута домакините добавиха и четвърти гол. След центриране от корнер няколко футболисти се разминаха с топката, която достигна до Фабио Карвальо на около метър от голлинията. Португалецът я насочи с коляно в мрежата, оформяйки резултата 4:0.

С този успех Брентфорд събра 17 точки и се изкачи на шестото място в класирането, изпреварвайки Евертън, който остана със 16 точки на деветата позиция.

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Снимки: Gettyimages