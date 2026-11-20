Почетино заяви, че ще гради от нулата, изрази желание да участва в ключовите решения и обяви кой ще носи лентата

Маурисио Почетино даде първата си пресконференция като треньор на Манчестър Юнайтед. На нея аржентинецът говори за готовността си да води “червените дяволи” и дали това е точният момент да се присъедини към клуба, за първата му задача, която е да подготви състава за дербито с Ливърпул, както и за амбицията му в дългосрочен план да участва във вземането на всички важни решения, въпреки че при назначението му бе обявен за нов старши треньор, а не мениджър. Почетино отрече спекулациите, че може да посочи нов капитан, като увери, че тази роля ще продължи да изпълнява Бруно Фернандеш.

Ето и всичко по-интересно от първия брифинг на Поч като мениджър на Манчестър Юнайтед:

Защо прие предложението на Юнайтед

-Не знам дали в миналото сме били близо до това да се стигне дотук. Важното е, че сега сме тук и много се радваме. Това е невероятен клуб. Още когато бях много млад в Нюелс Олд Бойс, Хорхе Грифа, когото приемах като втори баща, ми каза: „Маурисио, бъди готов, защото никога не знаеш кога ще дойде твоят момент и ще се появи възможността.“ Подготвяхме се, без да си поставяме за цел да отидем в конкретен клуб. Мисля, че бяхме готови, ако тази възможност се появи. На клуб като Манчестър Юнайтед не можеш да откажеш.

За дербито с Ливърпул

- Последните няколко дни бяха посветени на адаптацията. Времето ни притиска и трябва да подготвим отбора така, че да сме конкурентоспособни срещу Ливърпул. В момента сме изцяло съсредоточени върху неделния мач.

За Бруно Фернандеш, който остава капитан, и договора му

- Бруно е нашият капитан и е много важен футболист. Всеки играч обаче трябва да усеща, че е важен. Още от първия ден видях колко отдадени са всички. Вчера прекарахме три часа в разговори с футболистите в кабинета ми. С някои от контузените още не съм говорил, но през следващите дни ще разговарям с всеки.

На въпрос за договора на португалеца, който вече отказа няколко предложения да преподпише, Почетино отговори: „Ще имаме време да говорим за това по-късно".

"Bruno is our captain" 💪 Man Utd manager Mauricio Pochettino confirms Bruno Fernandes will remain as captain 🔴 https://t.co/zTzSzxNruu — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 20, 2026

За идеите си и идентичността на клуба

- Дойдохме с идеята да изградим нещо от нулата, стъпвайки на собствените си идеи. Обичаме да работим и тук срещнахме хора, които ни подкрепят. Това може да улесни адаптацията ни. Трябва да помогнем на играчите да се развиват и да намерим начин отборът да се представя добре. За културата се говори толкова много, че оставаш с впечатлението, че са нужни десет години, за да я изградиш. Културата и идентичността на Юнайтед са много ясни. Това е клуб с богата история, който дълги години е бил сред най-добрите в света. Трудно е да се намери друг клуб с такива мащаби като Манчестър Юнайтед.

Mauricio Pochettino says “it is hard to find a club as big as Manchester United” in his first press conference as Red Devils boss! 💪 https://t.co/SpMvnCXKg4 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 20, 2026

За съблекалнята и отговорността на играчите

- Винаги е трудно, когато поемаш нов отбор. Дори да дойдеш през лятото, понякога нямаш време да изградиш състава. Когато пристигнеш по средата на сезона, може да откриеш, че играчите имат нужда от нещо, което можеш да им дадеш. Нашата работа е да се адаптираме и да помогнем на отбора да направи крачка напред.

Знаем какво означава този клуб за феновете. На играчите наистина им пука. Те искат да се представят добре заради привържениците, заради себе си, заради приятелите и семействата си. Още с идването ни усетих, че съзнават отговорността си и са отдадени. Трябва да им създадем условия да покажат таланта си.

За правомощията си и решенията за състава

- Знам, че съм старши треньор. Аз съм човекът, който ще определи състава за неделя, аз ще избера титулярните единадесет и ще решавам какви смени да направя. В бъдеще бих искал да участвам във всички ключови решения, свързани със състава. Понякога работя много по-добре, когато съм старши треньор или просто треньор, отколкото когато съм мениджър. Не е задължително да имаш правото на крайно решение само защото си мениджър. Възможно е като треньор да имаш по-голяма тежест при вземането на решения. Всичко зависи от структурата, от комуникацията и от взаимоотношенията между различните звена в клуба.

За статистиката по отношение на пробяганата дистанция, заради която Майкъл Карик бе критикуван

- Искаме да играем смело и да покажем това на терена. Когато говорим за статистика, контекстът е много важен. Без него е опасно да се правят изводи, защото данните лесно могат да бъдат манипулирани. Понякога числата показват нещо, което после виждаш и на терена. Ще работим за подобряване на показателите си във всички зони на терена. Тук сме, за да изградим нещо заедно с играчите и клуба, да се представяме добре и да печелим мачове.

За работата с национален отбор и завръщането към ежедневните тренировки

- Ние сме хора на терена. Обичаме да усещаме тревата, да долавяме мириса ѝ и всеки ден да помагаме на играчите да стават по-добри. Работата с национален отбор е различна, но научаваш много. Мисля, че сега сме много по-добри треньори.“

"It’s true that it’s a different job when you are with the national team, but at the same time, you learn a lot. And I think we are much better coaches now, much better coaches." Manchester United head coach Mauricio Pochettino reflects on his experiences managing USA 🔴 https://t.co/hmKO2V829N — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 20, 2026

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