Ливърпул и Манчестър Юнайтед влизат в битка за защитник на Ал-Насър

Защитникът на Ал-Насър Мохамед Симакан е попаднал в трансферните планове на английските грандове Ливърпул и Манчестър Юнайтед, съобщава изданието „Кот Офсайд“. 26-годишният французин, който дели една съблекалня със суперзвездата Кристиано Роналдо, привлича сериозно внимание от Висшата лига с поливалентността си в отбрана, като може да действа еднакво убедително както в центъра, така и на десния фланг.

Към момента двата водещи клуба от Англия само обмислят евентуален ход за бранителя, като все още не са стартирали официални преговори и на масата няма конкретни оферти. Саудитският тим няма желание да се разделя с ключовия си футболист и се намира в стабилна позиция, благодарение на дългосрочния контракт на играча.

Интересът към Симакан от страна на клубовете от Острова обаче далеч не се изчерпва само с мърсисайдци и „червените дяволи“. Развитието около защитника е следено отблизо още от Арсенал, Тотнъм и Нюкасъл.

Бившият бранител на РБ Лайпциг акостира в Ал-Насър през лятото на 2025 година. През кампанията 2026/27 Симакан има записани 11 участия във всички надпревари, в които се е отчел с едно попадение и една асистенция. Според специализирания портал „Трансфермаркт“ пазарната стойност на френския футболист в момента е около 20 милиона евро.

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Снимки: Gettyimages