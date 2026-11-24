Борусия (Дортмунд) иска да увеличи капацитета на „Сигнал Идуна Парк“

Ръководството на германския футболен клуб Борусия (Дортмунд) проучва възможностите за бъдещо разширение на своя клубен стадион „Сигнал Идуна Парк“. Това обяви изпълнителният директор на „жълто-черните“ Карстен Крамер по време на годишното Общо събрание.

„Защо капацитетът да остава само 81 000? В момента работим по това как да подготвим съоръжението за следващите поколения“, сподели Крамер, цитиран от агенция ДПА.

Култовата арена е изградена за Световното първенство през 1974 година под историческото име „Вестфаленщадион“, като оттогава до днес е преминала през няколко мащабни реконструкции.

В момента домът на Борусия побира над 81 000 зрители и е най-големият футболен стадион в Германия, изпреварвайки мюнхенската „Алианц Арена“ (75 000 места) и Олимпийския стадион в Берлин (74 000 места).

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