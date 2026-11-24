Ръководството на германския футболен клуб Борусия (Дортмунд) проучва възможностите за бъдещо разширение на своя клубен стадион „Сигнал Идуна Парк“. Това обяви изпълнителният директор на „жълто-черните“ Карстен Крамер по време на годишното Общо събрание.
„Защо капацитетът да остава само 81 000? В момента работим по това как да подготвим съоръжението за следващите поколения“, сподели Крамер, цитиран от агенция ДПА.
Култовата арена е изградена за Световното първенство през 1974 година под историческото име „Вестфаленщадион“, като оттогава до днес е преминала през няколко мащабни реконструкции.
В момента домът на Борусия побира над 81 000 зрители и е най-големият футболен стадион в Германия, изпреварвайки мюнхенската „Алианц Арена“ (75 000 места) и Олимпийския стадион в Берлин (74 000 места).Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google