Бруно Фернандерш призна, че преговорите за нов контракт са замразени

Бруно Фернандеш призна, че преговорите за новия му договор с Манчестър Юнайтед са замразени, след като е отказал предложението на клуба през лятото. Капитанът на „червените дяволи“ потвърди, че двете страни са обсъждали бъдещето му, но в момента няма активни разговори. Настоящият контракт на португалеца изтича в края на сезона, “червените дяволи” имат опция да го удължат едностранно с още 12 месеца.

„Да, клубът ми предложи нов договор, което от тяхна страна показва, че искат да остана. Но няма преговори в момента. Говорихме за контракта в края на миналия сезон, а след това отново в началото на настоящия. Предвид ситуацията в отбора и клуба обаче оставих този въпрос настрана, защото не смятам, че сега е подходящият момент нито за мен, нито за клуба да обсъждаме преговори. Най-важното е Манчестър Юнайтед отново да започне да печели мачове“, заяви Фернандеш пред “Скай Спортс”.

Бруно Фернандеш е замразил преговорите за нов договор с Ман Юнайтед

32-годишният халф отхвърли твърденията, че е поискал по-висока заплата или по-дълъг договор, за да остане на „Олд Трафорд“. Той подчерта, че през последните години е имал възможности да напусне, включително заради по-изгодни финансови предложения, но съзнателно е избирал да остане в Манчестър. „Ако исках повече пари, нямаше да съм тук. Имах възможност да отида на място, където щях да получавам много повече, отколкото в Манчестър Юнайтед. Можех да бъда и на място, където е доста по-топло от Манчестър“, добави капитанът.

Фернандеш бе категоричен, че няма намерение просто да изчака изтичането на договора си, ако ръководството реши, че е време пътищата им да се разделят. „В момента, в който клубът ми каже: „Бруно, време е да се разделим“, аз ще бъда първият, който ще си тръгне“, заяви той. Португалецът обаче подчерта, че амбицията му остава да спечели Премиър лийг и Шампионската лига с Юнайтед, а не просто да се бори за класиране в топ 4.

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Снимки: Gettyimages