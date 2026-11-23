Монца разби Фиорентина и спря черната си серия, Антов остана на пейката

Монца сложи край на серията си от четири поредни загуби в Серия А, след като разгроми Фиорентина с 3:0 у дома в последния двубой от 12-ия кръг на италианското първенство. Густаво Варела (45′, 51′) се отличи с две попадения, а Джей Робинсън (59′) също се разписа за убедителния успех. Българският защитник Валентин Антов остана на резервната скамейка и не се появи в игра.

Домакините създадоха няколко добри възможности през първото полувреме, като в 36-ата минута Давид де Хеа имаше важна намеса след удар на Самуеле Бириндели. Малко преди почивката Монца получи дузпа за игра с ръка на Крист Инао Олуай в наказателното поле. Зад топката застана Густаво Варела, който в 45-ата минута откри резултата.

Фиорентина започна активно втората част, но вратарят Демба Тиам се справи с ударите на Уилфрид Ньонто и Алиеу Нжие. В 51-вата минута Монца удвои преднината си. Матео Песина центрира по земя отляво, а Варела засече топката с пета и отбеляза втория си гол в срещата.

Само осем минути по-късно домакините стигнаха и до трето попадение. След лошо изчистване топката попадна в Джей Робинсън, който отправи красив удар от воле. Кълбото рикошира в защитник на Фиорентина, което допълнително затрудни Де Хеа, и се озова в мрежата.

Гостите опитаха да намалят изоставането си, като най-близо до това бе Бето в 86-ата минута, но ударът му срещна гредата.

С победата Монца събра 10 точки и се изкачи на 14-ото място в класирането, изпреварвайки Фиорентина, която остана на 16-а позиция с 9 точки.

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Снимки: Gettyimages