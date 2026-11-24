Разкриха победителя в анкетата за Футболист на годината в Сърбия

Най-добрият сръбски футболист за 2026 година ще бъде защитникът на Милан и националния отбор Страхиня Павлович. Призът за най-добър треньор пък ще отиде при Марко Николич, който води гръцкия АЕК Атина, разкри Sportal.rs.

Въпреки че имаше известни въпросителни дали Лука Йович няма да бъде отличен за най-добър през тази година, наградата на Футболния съюз на Сърбия ще отиде при безкомпромисния защитник, който се състезава в едно от най-силните първенства в Европа и защитава цветовете на гранд като Милан. Страхиня Павлович винаги е бил всеотдаен боец за националния тим на Сърбия и с право е сравняван с Неманя Видич.



Откакто премина от Залцбург в Милан през 2024 година, той се представя на изключително високо ниво и се превърна в основен стълб в отбраната на „росонерите“. До момента той има 87 мача за италианския гранд, в които е отбелязал седем гола и е направил четири асистенции. За националния отбор на Сърбия Павлович има записани 59 мача и пет попадения.

Марко Николич безспорно е най-успешният сръбски треньор и напълно заслужено печели отличието за 2026 година. Специалистът, който още като млад наставник пое талантливото поколение на Рад и си осигури класиране за европейските клубни турнири с четвъртото място в Суперлигата през 2011 година, след това доказа качествата си във Войводина, Партизан, Олимпия, Видеотон, Локомотив Москва и Шабаб Ал-Ахли. След престоя си в ЦСКА Москва той пое АЕК Атина, където отново затвърди високата си класа.



Николич има осем спечелени трофея във визитката си – дубъл с Партизан през 2017 година, шампионска титла на Унгария с Видеотон през 2018 година и Купа на страната сезон по-късно, както и Купата на Русия с Локомотив и ЦСКА. Освен това с Ал-Ахли грабна Суперкупата на ОАЕ, а през изминалия сезон изведе АЕК Атина до шампионската титла в Гърция и класира отбора в Шампионската лига през настоящата кампания.

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Снимки: Gettyimages