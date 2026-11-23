От Манчестър Юнайтед привлякоха треньор, който до лятото бе част от щаба на Артета

От Манчестър Юнайтед привлякоха бивш треньор на Арсенал Сам Уилсън, който е работил в продължение на 12 години в лондонския клуб и е бил част от щаба на Микел Артета. Наставникът вече е започнал работа на „Олд Трафорд“, където ще заема позицията на треньор по физическата подготовка на първия отбор. Уилсън е бил част от “артилеристите” от 2014 година насам, като преминава през различни позиции в школата и първия състав. През 2022 г. Артета го повишава до водещ треньор по физическата подготовка. Специалистът беше сред хората, които работеха индивидуално с футболистите при възстановяването им от контузии, а популярността му сред играчите беше толкова голяма, че някои от тях тренират с него и по време на ваканциите си.

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Уилсън напусна Арсенал по собствено желание през лятото и пое поста на ръководител на отдела за физическа подготовка в Парма. Престоят му в Италия обаче приключи през октомври, след като клубът се раздели с треньора Карлос Куеста, бивш помощник на Артета. Новият специалист вече беше забелязан на резервната скамейка на Юнайтед при загубата с 0:4 от Ливърпул в дебюта на Маурисио Почетино.

Назначението на Уилсън е било планирано още преди пристигането на аржентинския наставник и не е пряко свързано с неговото назначаване. То обаче идва в момент, в който физическата подготовка е сериозен проблем за „червените дяволи“ – отборът е на предпоследно място в Премиър лийг по изминато разстояние, със средно 111,5 километра на мач. В Юнайтед Уилсън ще работи и с клубния физиотерапевт Джордан Рийс, с когото се познават от съвместния си период в Арсенал.

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Снимки: Gettyimages