Късен гол спаси Леванте от загуба във валенсианското дерби с Елче

Леванте се добра до равенство 1:1 срещу Елче в домакинството си от 13-ия кръг на Ла Лига. Гостите поведоха с попадение на Рой Ревиво (62′), но Дани Рекена (88′) донесе точката на домакините в заключителните минути. Равенството позволи на Леванте да напусне зоната на изпадащите, докато Елче остана на предпоследното място.

През първото полувреме и двата тима имаха своите възможности, но не се възползваха от тях и резултатът остана нулев на почивката.

В 62-рата минута Елче успя да поведе. Рой Ревиво получи топката в наказателното поле близо до аутлинията, финтира защитник и стреля от малък ъгъл и след рикошет кълбото се озова в мрежата на Матю Райън.

Леванте реагира и в 69-ата минута пропусна отлична възможност да изравни. Роже Бруге получи топката непокрит в наказателното поле, но ударът му премина над напречната греда.

Натискът на домакините все пак даде резултат в 88-ата минута. След центриране в наказателното поле Йон Оласагасти свали топката с глава към Дани Рекена, който с удар от воле възстанови равенството.

В добавеното време Елче можеше да стигне до победата, но Федерико Редондо пропусна добра възможност след контраатака на гостите.

Леванте завърши двубоя с 18 удара срещу едва 4 за Елче, но трябваше да се задоволи с точка. Така домакините вече имат 12 точки и заемат 15-ото място, докато съперникът им е 19-и с 11 точки.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages