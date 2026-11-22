Футболистите на Ман Юнайтед са останали силно изненадани от нововъведенията на Почетино

Футболистите на Манчестър Юнайтед са останали изненадани от сериозната промяна в тренировъчния процес след пристигането на новия мениджър Маурисио Почетино. Аржентинецът е увеличил както продължителността, така и интензивността на заниманията в сравнение с работата при уволнения Майкъл Карик, а играчите вече са били предупредени, че натоварванията ще станат още по-сериозни след гостуването на Ливърпул.

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„Почетино веднага повиши темпото и интензивността във всичко. Играчите тренират по-здраво и по-дълго и вече усещат разликата. Основната му цел обаче досега беше да внедри част от тактическите си идеи преди мача. Затова, макар да усетиха увеличеното натоварване и изискванията, посланието е, че той все още не е започнал истински“, разкрива източник пред „Сън“. Според информацията наставникът е провел удължена тренировка в събота, но заради краткото време до дебюта си на „Анфийлд“ все още не е успял да наложи изцяло физическите си изисквания.

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Почетино е описван като изключително активен в заниманията, като лично участва в работата на терена и спира упражненията, когато иска да обясни на футболистите какво очаква от тях. Той е настоял и членовете на своя предимно испаноговорящ щаб да комуникират на английски език. Аржентинецът вече е провел индивидуални разговори с водещите играчи, сред които и Лисандро Мартинес, а пристигането му се разглежда като възможност Маркъс Рашфорд да възроди кариерата си в клуба.

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Снимки: Gettyimages