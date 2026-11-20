Омар Берада за кризата в Манчестър Юнайтед: Приемаме критиките, но градим основите за бъдещето

В момент на сериозно напрежение и поредни турбуленции на "Олд Трафорд", изпълнителният директор на Манчестър Юнайтед Омар Берада застана пред микрофона на „Скай Спортс“. Шефът на „червените дяволи“ говори за слабото начало на сезона, треньорската рокада и вълната от недоволство сред феновете към ръководството.

Манчестърци посрещнаха ноемврийската пауза за националните отбори в зоната на изпадащите, което коства поста на Майкъл Карик. Неговото място бе заето от Маурисио Почетино, на когото предстои изключително тежък дебют - гостуване на вечния съперник Ливърпул тази неделя.

Смяната на наставника дойде след месеци на напрежение в съблекалнята. Защитникът Лисандро Мартинес открито изрази недоволство от работата на техническия директор Джейсън Уилкокс по време на трансферния прозорец, докато капитанът Бруно Фернандеш отправи забележки към методите на Карик и щаба му.

Въпреки че Манчестър Юнайтед заема незавидното 18-о място във Висшата лига, Берада е убеден, че клубът върви по правилния път в дългосрочен план. "Наясно съм колко е трудно да изречеш подобно нещо, когато си в зоната на изпадащите. Ситуацията не е добра и е напълно неприемлива. Точно затова предприехме промяната, за да можем да тръгнем напред. В същото време полагаме основите за устойчив растеж, за да бъдем постоянно конкурентоспособни. Базата е налице и съм сигурен, че посоката е вярна“, заяви изпълнителният директор.

🗣️ Manchester United CEO Omar Berrada to Sky Sports. "I know it's difficult to say this when you're sitting 18th in the Premier League table. It's clear - it's not good enough, not acceptable, and that's why we've made the change that we've made, so that we can move forward. "But we are laying the foundations for sustained growth to put us in a position where we can be competitive consistently. "The foundations are there. I am convinced that we are heading in the right direction." — Ben Jacobs (@JacobsBen) November 20, 2026

За трета поредна кампания Юнайтед сменя своя мениджър по средата на сезона. Ситуацията напомня силно на предходната година, когато клубът гласува доверие на Ерик тен Хаг през лятото, само за да го замени малко по-късно с Рубен Аморим. Попитан за натиска на привържениците върху клубната управа, Берада призна, че ситуацията не е лека, но фокусът остава върху интересите на отбора:

"Няма да лъжа – трудно е. Но нека е ясно: ние не сме главните герои тук. Не става въпрос за отделни личности, а за Манчестър Юнайтед. Длъжни сме да направим всичко възможно, за да зарадваме феновете – това означава по-добри резултати и отбор, който играе на предела на възможностите си и носи гордост.“

Берада допълни, че напрежението и общественият интерес са неизбежни, но клубът се стреми да филтрира излишния шум, генериран в социалните мрежи с цел трупане на популярност чрез негативни новини.

"Фактът, че за по-малко от три години сменихме трима мениджъри - Ерик, Рубен и сега Майкъл, показва ясно, че все още не сме постигнали желаната стабилност. Обстоятелствата във всеки отделен случай бяха различни, но ние си вадим поуки и се опитваме да разберем къде грешим“, добави ръководителят.

В заключение Берада подчерта, че отговорността за резултатите не се носи единствено от висшето ръководство, а обхваща спортно-техническия щаб и футболистите на терена. Според него обличането на фланелката на Манчестър Юнайтед изисква пълна всеотдайност във всеки мач и тренировка, като крайната цел на всички на „Олд Трафорд“ остава връщането на клуба в битката за големите трофеи.

🗣️ Omar Berrada: "I know it's difficult to say this when you're sitting 18th in the Premier League table. It's clear - it's not good enough, not acceptable, and that's why we've made the change that we've made, so that we can move forward." "But we are laying the foundations for sustained growth to put us in a position where we can be competitive consistently." "The foundations are there. I am convinced that we are heading in the right direction." [@SkySportsNews] — The United Stand (@UnitedStandMUFC) November 20, 2026

Недоволството сред привържениците на Манчестър Юнайтед продължава да бъде подклаждано от присъствието на фамилия Глейзър, които ръководят клуба съвместно със собственика на ИНЕОС сър Джим Ратклиф. Главният изпълнителен директор на „червените дяволи“ Омар Берада обаче категорично заяви, че този модел на съвместно управление функционира напълно успешно.

"Всичко работи изключително добре. Наясно съм с медийния шум и опитите да се търсят сензационни сюжети, но това е неизбежна част от ежедневието в клуб от подобен мащаб", отбеляза Берада. „От моята позиция виждам изключително отдадени и ангажирани собственици от двете страни. Водим непрекъснат диалог, понякога дори ежедневно. Налице е отлично синхронизиране, като двете групи притежават умения, които взаимно се допълват. Всички взети решения са общи, подкрепяме се безрезервно и споделяме една-единствена цел - най-доброто за Манчестър Юнайтед.“

Решението за освобождаването на Майкъл Карик предизвика широк отзвук, особено след като бившият халф изведе отбора до класиране в Шампионската лига в края на миналата кампания. Скоро след това обаче формата на тима претърпя рязък срив. Въпреки че мнозина очакваха треньорска смяна веднага след домакинската загуба с 0:3 от Борнемут на 25 октомври, ръководството изчака паузата за националните отбори, преди да предприеме действия.

"Беше изключително трудно решение, най-вече заради огромното уважение и симпатия, които всички в клуба хранят към Майкъл, призна Берада. - Когато пое състава през миналия сезон, той свърши чудесна работа. Отборът играеше качествен футбол, печелеше ключови срещи, финишира на трето място и си осигури участие в Шампионската лига. Тогава бяхме убедени, че той е заслужил правото да води отбора и занапред. Началото на настоящата кампания обаче се оказа значително по-тежко от очакваното. Резултатите бяха незадоволителни и нивото спадна в редица компоненти.“

Директорът допълни, че решението за промяна в средата на сезона е било наложително, за да се промени динамиката и да се предизвика нужната реакция в състава. Начело на отбора застана Маурисио Почетино, към когото очакванията на „Олд Трафорд“ са огромни.

"Той притежава изключителна страст и енергия, което се усети още в първите му два дни при нас. Почетино и неговият щаб донесоха нов ентусиазъм на клубната база. Той има кристално ясна философия и виждане как трябва да изглежда отборът на терена. Назначението му идва в точния момент, а амбициите му напълно съвпадат с нашите – искаме да печелим трофеи“, допълни Берада. „Когато играеш за Манчестър Юнайтед и резултатите липсват, напрежението е колосално. Маурисио притежава необходимата зрялост и богат опит в големи клубове, за да застане зад футболистите, да ги предпази от напрежението и да им помогне да разкрият максималния си потенциал.“

Omar Berrada on how and why #mufc hired Mauricio Pochettino: We’ve known Mauricio for a while. What happened now is that we were made aware that he had a release clause in his contract with the US men’s national team. We called the US federation to check if that was the case, and it was. We decided to move for him. What we see in Mauricio is somebody who has an enormous amount of experience, both in the Premier League and in France and Spain. He has worked at big clubs, he’s worked with some of the best players in the world. He has a tremendous amount of passion and energy. We see it already in the two days that he’s been with us. There’s a buzz about the place, and he’s brought that with his staff. He has a very clear philosophy and identity of how he wants to see the team play. And I think he’s coming at just the right time for him and us to be able to help the team and take us forward. He’s equally as ambitious as we are, which is that we want to win titles." [Sky] — utdreport (@utdreport) November 20, 2026

Въпреки критиките Берада категорично защити клубната трансферна политика, подчертавайки, че съставът бележи постоянно развитие през последните сезони. През изминалото лято Манчестър Юнайтед вложи 163 милиона паунда за нови играчи, като преобладаващата част от сумата отиде за халфовете Карлос Балеба, Юри Тилеманс и Андрей Сантос.

Липсата на нови попълнения в ариергарда, с изключение на интегрирането на юношата Ейдън Хевън, доведе до критики, тъй като дефанзивната линия на тима на практика остава непроменена спрямо състоянието ѝ отпреди пет години. Това превърна защитата на Юнайтед в една от най-пропускливите сред петте водещи европейски първенства.

Берада обаче припомни силното предходно лято, по време на което бяха привлечени Брайън Мбемо, Матеус Куня, Бенямин Шешко и Сене Ламенс. „Всичко трябва да се разглежда в цялостния контекст на последните години. През лятото на 2025 година селекционният екип получи заслужени похвали за четиримата нови футболисти, които имаха решаваща роля за завръщането в Шампионската лига. През настоящия прозорец също имахме ясен план какво трябва да направим, макар че в хода на преговорите се сблъскахме с различна динамика“, завърши Берада.

Ръководството на Манчестър Юнайтед застана твърдо зад решенията си на пазара, въпреки че клубът бе подложен на сериозни критики за действията си през летния трансферен прозорец на 2026 година. Изпълнителният директор Омар Берада подчерта, че клубът следва строга финансова дисциплина в условията на рекордна инфлация на трансферните суми.

"През последните години нееднократно сме заявявали публично, че трябва да бъдем разумни и дисциплинирани. Целта ни винаги е била да привличаме точните състезатели на реалната им стойност и в точния момент спрямо нуждите на състава. Въпреки критиките, ние сме доволни от свършената работа през лятото", заяви Берада.

Той акцентира върху промените в състава, като посочи привличането на Карлос Балеба, Юри Тилеманс, Андрей Сантош и Карл Дарлоу, както и завръщането на Маркъс Рашфорд след силен период под наем в Барселона. Според ръководството тези пет имена правят отбора значително по-силен.

"След раздялата с Каземиро и тежката травма на Мануел Угарте, халфовата линия остана само с Коби Мейну. Затова приоритет номер едно беше сериозното подсилване в центъра на терена и ние постигнахме тази цел“, допълни шефът на „червените дяволи“.

Въпреки че Юнайтед проявяваше сериозен интерес към крайния бранител на Нюкасъл Луис Хол, Берада обясни, че клубът разполага с достатъчна дълбочина от девет състезатели за четирите позиции в ариергарда. Травмите на Матайс де Лихт и мускулният проблем на Люк Шоу са създали временни затруднения, но клубът е отказал да плаща завишени суми за панически покупки.

„Няма никакъв смисъл да хвърляме 40 или 50 милиона паунда за футболисти, за които не сме напълно убедени, че ще вдигнат класата ни. Когато вземеш играч, който не пасне на отбора, след това е изключително трудно да го продадеш, а това дърпа целия проект назад“, категоричен бе Берада. Относно интереса към Елиът Андерсън, който премина в Манчестър Сити за 116 милиона паунда, той добави, че клубът е готов да харчи големи суми само за топ таланти, а не просто за да прави трансфери.

Един от най-належащите въпроси пред мениджъра Маурисио Почетино остава бъдещето на капитана Бруно Фернандеш. Според информация на "Скай Спортс“ португалският национал, чийто договор изтича в края на сезона, е отхвърлил две предложения за подновяване, което поставя под въпрос оставането на настоящия играч на годината във Висшата лига.

"Изпитваме огромно уважение към Бруно и сме щастливи, че той е нашият лидер. Постигнатото от него през последните шест-седем години е забележително. Водим разговори за нов контракт, но предпочитам детайлите да останат конфиденциални между играча и клуба“, коментира директорът.

Същевременно на „Олд Трафорд“ цари разочарование от начина, по който 16-годишният талант Джей Джей Гейбриъл напусна академията. Младокът обяви публично своето преминаване в Реал Мадрид, без предварително да уведоми клуба. „Направихме абсолютно всичко по силите си, за да го задържим“, лаконичен бе Берада относно раздялата с младежкия национал.

Ръководството на Манчестър Юнайтед изрази своята позиция относно раздялата с младия талант Джей Джей, като същевременно изпълнителният директор Омар Берада внесе яснота около своето име и разследването срещу бившия му клуб Манчестър Сити.

Относно напускането на юношата Берада подчерта, че клубът поставя на първо място благополучието на състезателя: „Не бива да забравяме, че Джей Джей е изключително млад, а медийното внимание към него е огромно. Основният ни приоритет винаги е бил неговото добро състояние. Академията ни и хората, които работят тук от години, свършиха страхотна работа за неговото израстване. Продължаваме да вярваме, че Манчестър Юнайтед беше най-подходящото място за неговото развитие.“

Въпросът за евентуални последици за самия Берада бе повдигнат заради миналото му при „гражданите“. През септември независима комисия призна Манчестър Сити за виновен по над 100 нарушения на финансовите правила на Висшата лига за периода между 2009 и 2018 година. Клубът от „Етихад“ обжалва решението и отрича всякакви нередности.

🗣️ Omar Berrada asked by @SkyFootball on the #MCFC charges, and whether he's implicated. "I'm not concerned. I want to be very clear about this: I wasn't involved in any wrongdoings. I wasn't involved in the proceedings. There are no allegations against me. In that sense, there will be no surprises." On whether #MUFC will pursue compensation. "I don't want to comment on that because right now, it's an ongoing process. "When it runs its course, then we'll take a view of what is our position as Manchester United." — Ben Jacobs (@JacobsBen) November 20, 2026

Берада заемаше поста главен оперативен директор в Сити от 2016 година, а между 2020 и 2024 година оглавяваше футболните операции в „Сити Футбол Груп“, където отговаряше за привличането на таланти, спортните резултати и анализите.

"Напълно спокоен съм по тази тема, заяви Берада. - Искам да бъда пределно ясен: нямам абсолютно никакво отношение към каквито и да било нарушения или към самото производство. Срещу мен няма повдигнати обвинения, така че в това отношение няма да има изненади.“

Съществува вероятност при отхвърляне на жалбата на Манчестър Сити Берада да застане начело на евентуален иск за финансова компенсация от страна на Манчестър Юнайтед срещу предишния му работодател. По този казус той запази сдържаност: "Няма да коментирам подобен сценарий, тъй като в момента тече активен процес. Когато всичко приключи окончателно, Манчестър Юнайтед ще излезе с официална позиция."

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Снимки: Imago