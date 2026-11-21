Асистенция на Здравко Димитров не спаси Мардин от домакинска загуба

Мардин 1969 на треньора Ивайло Петев допусна домакинска загуба от Бандърмаспор с 1:2 в мач от 15-ия кръг на турската Първа лига, която е второто ниво на страната. Националът Здравко Димитров започна като титуляр за Мардин и остава на терена до 78-ата минута, като Петев за смени с Осман Йълдъръм.

Мардин поведе в резултата чрез Тонио Теклич в 42-рата минута, като асистенцията беше именно на Здравко Димитров. Домакините обаче допуснаха пълен обрат само в рамките на пет минути в началото на втората част, когато точки за Бандърмаспор бяха Тосин Кехинде и Джани Бруно.

Въпреки поражението, Мардин е на пето място в класирането с 25 точки, като е в зоната на отборите, които ще участват в плейофите за промоция в Суперлигата. В следващия кръг отборът ще гостува на Мугласпор.

Илиан Илиев и неговият Истанбулспор също допуснаха поражение. Тимът отстъпи с 0:1 у дома на Кечиоренгюджю и остава в зоната на изпадащите с едва 8 точки.

Илиев започна като титуляр и остана на терена до 82-рата минута. Единственото попадение в мача вкара Ибрахим Акда от дузпа в 19-ата минута.

Начело в подреждането е Кайзериспор с 33 точки, пред Бурсаспор с 32 и Ъгдър с 29.

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