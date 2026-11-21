Изненада! Левски се раздели с бранител, който бе важна фигура през миналия сезон

Ръководството на Левски изненадващо обяви, че се разделя с крайния бранител Оливер Камдем. Камерунският национал бе важен футболист при триумфа на "сините" в шампионата, изигравайки 27 срещи в efbet Лига през миналата кампания.

"ПФК "Левски" и защитникът Оливер Камдем се разделят по взаимно съгласие. Камдем бе привлечен на стадион "Георги Аспарухов" в началото на 2025 година.



Той записа общо 46 мача, в които отбеляза 1 гол. Шампион на България за сезон 2025/26 година.



Ръководството, играчите и служителите на ПФК "Левски" благодарят на Оливер Камдем и му пожелават здраве и бъдещи професионални успехи", написаха от клуба.

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