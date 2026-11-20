Дармщат обърна Хайденхайм, Нюрнбергер остана на пейката

Дармщат победи Хайденхайм с 3:1 в двубой от 12-ия кръг на Втора Бундеслига, след като изоставаше в резултата. Ларс Кел (22', 62') се разписа на два пъти за домакините, а Александър Вукотич (27') добави още едно попадение. За гостите точен беше Буду Зивзивадзе (5'). Българският национал Фабиан Нюрнбергер остана на резервната скамейка на Дармщат и не се появи в игра.

Хайденхайм поведе още в 5-ата минута. След изпълнение на корнер Шьопнер отклони топката към Кауфман, чийто удар беше спасен от вратаря Брунст, но Зивзивадзе се разписа при добавката.

В 22-рата минута Ларс Кел възстанови равенството за домакините.

Само пет минути по-късно Дармщат стигна до пълен обрат с попадение на Александър Вукотич.

В 43-тата минута Марко Рихтер беше близо до трети гол за домакините, но ударът му срещна гредата.

В 60-ата минута Кристиан Конте пропусна отлична възможност да изравни за Хайденхайм, а две минути по-късно Ларс Кел се възползва от грешки в защитата на гостите и с второто си попадение оформи крайното 3:1.

С победата Дармщат събра 12 точки и заема 12-ото място във временното класиране на Втора Бундеслига. Хайденхайм остава седми с 16 точки.

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Снимки: Gettyimages