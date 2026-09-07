Драма с тъжен край за Илиан Илиев и Истанбулспор

Бившият халф на ЦСКА Илиан Илиев игра 66 минути за Истанбулспор при болезненото поражение с 1:2 от Ъгдър в 6-ия кръг на турската Първа лига. Тимът на българина изравни в добавеното време, но в последните секунди допусна втори гол и остана на 19-о място в класирането с едва 2 точки.

И двата отбора пропуснаха чисти положения в началото на срещата, а веднъж и гредата попречи на Истанбулспор. В 28-ата минута централният нападател на гостите Арда Чолак стреля от почти нулев ъгъл и изненада вратаря Алп Тутар, давайки преднина на Ъгдър. Малко преди почивката Илиев можеше да изравни, но от удобна позиция шутира над вратата.

Натискът на Истанбулспор в края можеше да донесе поне точка на тима, но късметът обърна гръб на домакините. В 90-ата минута защитник на Ъгдър извърши нарушение в наказателното поле и след намесата на ВАР реферът отсъди дузпа. Зад топката застана Берк Низма, но вратарят Якуб Шумски отрази удара му.

Това не беше всичко. В 96-ата минута резервата Йомер Фарук Дуймаз вкара за 1:1 с красив изстрел с външен фалц, но в ответната атака Сердар Гюрлер донесе победата на Ъгдър и прати тима си на 5-о място в подреждането.

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