Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Мардин ББ
  3. Драма с тъжен край за Илиан Илиев и Истанбулспор

Драма с тъжен край за Илиан Илиев и Истанбулспор

  • 7 сеп 2026 | 21:10
  • 621
  • 0
Драма с тъжен край за Илиан Илиев и Истанбулспор

Бившият халф на ЦСКА Илиан Илиев игра 66 минути за Истанбулспор при болезненото поражение с 1:2 от Ъгдър в 6-ия кръг на турската Първа лига. Тимът на българина изравни в добавеното време, но в последните секунди допусна втори гол и остана на 19-о място в класирането с едва 2 точки.

И двата отбора пропуснаха чисти положения в началото на срещата, а веднъж и гредата попречи на Истанбулспор. В 28-ата минута централният нападател на гостите Арда Чолак стреля от почти нулев ъгъл и изненада вратаря Алп Тутар, давайки преднина на Ъгдър. Малко преди почивката Илиев можеше да изравни, но от удобна позиция шутира над вратата.

Натискът на Истанбулспор в края можеше да донесе поне точка на тима, но късметът обърна гръб на домакините. В 90-ата минута защитник на Ъгдър извърши нарушение в наказателното поле и след намесата на ВАР реферът отсъди дузпа. Зад топката застана Берк Низма, но вратарят Якуб Шумски отрази удара му.

Това не беше всичко. В 96-ата минута резервата Йомер Фарук Дуймаз вкара за 1:1 с красив изстрел с външен фалц, но в ответната атака Сердар Гюрлер донесе победата на Ъгдър и прати тима си на 5-о място в подреждането.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Българи зад граница

Талант на Левски с първи мачове в Хърватия

Талант на Левски с първи мачове в Хърватия

  • 7 сеп 2026 | 13:57
  • 2531
  • 1
Колабиралият Росен Божинов с обръщение след инцидента

Колабиралият Росен Божинов с обръщение след инцидента

  • 7 сеп 2026 | 13:20
  • 35282
  • 15
Капитанът на Пиза с жест към приетия в болница български национал

Капитанът на Пиза с жест към приетия в болница български национал

  • 7 сеп 2026 | 09:56
  • 6308
  • 1
Балов влезе от пейката и помогна на Звезда да удържи победата в дербито на Белград

Балов влезе от пейката и помогна на Звезда да удържи победата в дербито на Белград

  • 6 сеп 2026 | 22:02
  • 18175
  • 7
Пиза излезе с изявление относно състоянието на Росен Божинов

Пиза излезе с изявление относно състоянието на Росен Божинов

  • 6 сеп 2026 | 20:36
  • 17104
  • 0
Драматична загуба за Християн Петров от лидера в Нидерландия

Драматична загуба за Християн Петров от лидера в Нидерландия

  • 6 сеп 2026 | 17:58
  • 2071
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски представя Петко Христов до часове

Левски представя Петко Христов до часове

  • 7 сеп 2026 | 19:49
  • 10497
  • 18
Тежко наказание за Мохамед Брахими в Европа

Тежко наказание за Мохамед Брахими в Европа

  • 7 сеп 2026 | 20:48
  • 8452
  • 6
Всичко е ясно: Еду започва работа в Левски

Всичко е ясно: Еду започва работа в Левски

  • 7 сеп 2026 | 18:57
  • 21895
  • 42
Дунав 0:0 Славия, червен картон за "драконите"

Дунав 0:0 Славия, червен картон за "драконите"

  • 7 сеп 2026 | 20:30
  • 7071
  • 29
Официално: Лудогорец подписа с пети нов и обяви с кой отбор от Серия А се е преборил за него

Официално: Лудогорец подписа с пети нов и обяви с кой отбор от Серия А се е преборил за него

  • 7 сеп 2026 | 13:39
  • 38159
  • 53
Лудогорец готви нов трансферен удар

Лудогорец готви нов трансферен удар

  • 7 сеп 2026 | 18:47
  • 13611
  • 12