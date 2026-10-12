Здравко Димитров донесе победен старт на Ивайло Петев в Турция

Мардин 1969 записа драматичен успех с 2:1 при гостуването си на Бурсаспор в среща от 9-ия кръг на турската Първа лига. Двубоят отбеляза официалния дебют на българския специалист Ивайло Петев начело на гостите. Родният наставник записа победен старт начело на новия си тим, а героят на мача бе националът Здравко Димитров, който реализира решителното попадение в добавеното време на срещата ('94). Преди това Тонио Теклич ('20) бе открил за Мардин, а домакините бяха изравнили чрез Келечи Ихеаначо ('81).

Сблъсъкът започна отлично за водения от Петев състав. В 20-ата минута Мардин излезе напред в резултата след страхотно изпълнение на Тонио Теклич. Халфът получи пространство и с прецизен, силен удар по земя не остави шансове на стража на Бурсаспор.

Мардин 1969 официално представи Ивайло Петев

След инкасирания гол домакините пренесоха играта в предни позиции. В главна фигура за Бурсаспор се превърна нападателят Келечи Ихеаначо. Той се оказа на върха на няколко опасни атаки, но последователните му пропуски пред противниковата врата попречиха на тима му да изравни още преди почивката.

Натискът на домакините даде резултат в 81-вата минута. Ихеаначо все пак намери път към мрежата, след като се разписа с хладнокръвен далечен удар по земя, възстановявайки равенството за 1:1.

Драмата настъпи в 94-тата минута от добавеното време, когато бързоногото крило Здравко Димитров изригна с индивидуален блясък. Българинът получи топката по лявото крило, преодоля последователно двама защитници на домакините, навлезе в наказателното поле и прати топката в мрежата за 1:2.

⚽ Zdravko Dimitrov'un, Mardin 1969 Spor'a 90+4'te galibiyeti getiren golü! 🟢⚪ Bursaspor 1-2 Mardin 1969 Spor 🔴⚫ #beINSPORTS #TrendyolBirinciLig https://t.co/Bx53ZGuRLT — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 11, 2026

В 96-ата минута Бурсаспор имаше златна възможност отново да изравни, но опасен изстрел на Ихеаначо бе отразен с блестящо спасяване от вратаря на гостите. Две минути по-късно съставът на Ивайло Петев остана с човек по-малко на терена, след като Баба Алхасан получи директен червен картон за опасно посягане срещу съперников състезател.

След този успех Мардин 1969 вече има актив от 15 точки и се изкачва на 6-о място в класирането на Първа лига. Бурсаспор регистрира втора загуба от началото на сезона, като заема 2-рото място в таблицата с 19 пункта.

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