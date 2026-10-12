Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Мардин 1969

Здравко Димитров донесе победен старт на Ивайло Петев в Турция

  • 12 окт 2026 | 00:28
  • 713
  • 0
Здравко Димитров донесе победен старт на Ивайло Петев в Турция

Мардин 1969 записа драматичен успех с 2:1 при гостуването си на Бурсаспор в среща от 9-ия кръг на турската Първа лига. Двубоят отбеляза официалния дебют на българския специалист Ивайло Петев начело на гостите. Родният наставник записа победен старт начело на новия си тим, а героят на мача бе националът Здравко Димитров, който реализира решителното попадение в добавеното време на срещата ('94). Преди това Тонио Теклич ('20) бе открил за Мардин, а домакините бяха изравнили чрез Келечи Ихеаначо ('81).

Сблъсъкът започна отлично за водения от Петев състав. В 20-ата минута Мардин излезе напред в резултата след страхотно изпълнение на Тонио Теклич. Халфът получи пространство и с прецизен, силен удар по земя не остави шансове на стража на Бурсаспор.

Мардин 1969 официално представи Ивайло Петев
Мардин 1969 официално представи Ивайло Петев

След инкасирания гол домакините пренесоха играта в предни позиции. В главна фигура за Бурсаспор се превърна нападателят Келечи Ихеаначо. Той се оказа на върха на няколко опасни атаки, но последователните му пропуски пред противниковата врата попречиха на тима му да изравни още преди почивката.

Натискът на домакините даде резултат в 81-вата минута. Ихеаначо все пак намери път към мрежата, след като се разписа с хладнокръвен далечен удар по земя, възстановявайки равенството за 1:1.

Драмата настъпи в 94-тата минута от добавеното време, когато бързоногото крило Здравко Димитров изригна с индивидуален блясък. Българинът получи топката по лявото крило, преодоля последователно двама защитници на домакините, навлезе в наказателното поле и прати топката в мрежата за 1:2.

В 96-ата минута Бурсаспор имаше златна възможност отново да изравни, но опасен изстрел на Ихеаначо бе отразен с блестящо спасяване от вратаря на гостите. Две минути по-късно съставът на Ивайло Петев остана с човек по-малко на терена, след като Баба Алхасан получи директен червен картон за опасно посягане срещу съперников състезател.

След този успех Мардин 1969 вече има актив от 15 точки и се изкачва на 6-о място в класирането на Първа лига. Бурсаспор регистрира втора загуба от началото на сезона, като заема 2-рото място в таблицата с 19 пункта.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Ювентус надигра Каляри, но взе само точка от гостуването си в Сардиния

Ювентус надигра Каляри, но взе само точка от гостуването си в Сардиния

  • 11 окт 2026 | 23:40
  • 6623
  • 12
Гатузо се ядоса въпреки победата: Сякаш отново наблюдавахме втората част срещу Милан

Гатузо се ядоса въпреки победата: Сякаш отново наблюдавахме втората част срещу Милан

  • 11 окт 2026 | 21:42
  • 2874
  • 1
Ираола: До червения картон бяхме по-добрият отбор

Ираола: До червения картон бяхме по-добрият отбор

  • 11 окт 2026 | 21:41
  • 2939
  • 3
Бетис пак измести Реал Мадрид след голово зрелище

Бетис пак измести Реал Мадрид след голово зрелище

  • 11 окт 2026 | 21:35
  • 2939
  • 2
Мареска: На почивката направихме корекции и това даде резултат

Мареска: На почивката направихме корекции и това даде резултат

  • 11 окт 2026 | 21:30
  • 1951
  • 4
Аморим експериментира, но Милан отново не победи неудобен съперник

Аморим експериментира, но Милан отново не победи неудобен съперник

  • 11 окт 2026 | 21:00
  • 14574
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Какъв дебют на Гиздол! ЦСКА профука два гола преднина в Бистрица, но би с феноменален гол в 90-ата минута

Какъв дебют на Гиздол! ЦСКА профука два гола преднина в Бистрица, но би с феноменален гол в 90-ата минута

  • 11 окт 2026 | 21:56
  • 109528
  • 577
Дебютен гол даде тон за победата на Левски, "моряците" продължават да потъват

Дебютен гол даде тон за победата на Левски, "моряците" продължават да потъват

  • 11 окт 2026 | 19:23
  • 100546
  • 214
Гиздол каза какво ще промени в ЦСКА - заяви: Не е ясно кога Гбамен ще бъде готов

Гиздол каза какво ще промени в ЦСКА - заяви: Не е ясно кога Гбамен ще бъде готов

  • 11 окт 2026 | 22:35
  • 8678
  • 9
Манчестър Сити загърби извънфутболните проблеми и нанесе тежка първа загуба на Ливърпул при Ираола

Манчестър Сити загърби извънфутболните проблеми и нанесе тежка първа загуба на Ливърпул при Ираола

  • 11 окт 2026 | 20:24
  • 45753
  • 126
Ювентус надигра Каляри, но взе само точка от гостуването си в Сардиния

Ювентус надигра Каляри, но взе само точка от гостуването си в Сардиния

  • 11 окт 2026 | 23:40
  • 6623
  • 12
Веласкес: Изключително неприятен момент, бяхме много доволни от Сангаре

Веласкес: Изключително неприятен момент, бяхме много доволни от Сангаре

  • 11 окт 2026 | 19:46
  • 23086
  • 13