Спартак (Варна) 0:0 Черно море

Отборите на Спартак (Варна) и Черно море играят при 0:0 в дербито на Варна от 15-ия кръг на efbet Лига.

Спартак (Варна) заема 7-о място във временното класиране с актив от 16 точки след 14 изиграни мача (4 победи, 4 равенства и 6 загуби при голова разлика 15:25). В последния си двубой от първенството тимът постигна драматичен успех у дома срещу Арда (Кърджали) с 3:2, но преди това претърпя тежко поражение от ЦСКА 1948 с 1:6 и отстъпи на Дунав (Русе) с 0:2.

Черно море се намира на 9-а позиция с 13 точки от 14 срещи (3 победи, 4 равенства и 7 поражения при голова разлика 14:22). Водените от Илиан Илиев футболисти се намират в добра поредица в първенството, записвайки равенство 0:0 срещу Славия в последния кръг и победи над Ботев (Враца) с 1:0 и Септември (София) с 2:0.

СПАРТАК (ВАРНА) - ЧЕРНО МОРЕ

СПАРТАК (ВАРНА): 23. Пламен Илиев, 5. Димо Кръстев, 10. Жоао Лопес, 11. Бубакар Ханне, 17. Цветослав Маринов, 19. Самуел Майор, 20. Деян Лозев, 29. Закария Тиндано, 72. Васко Оливейра, 82. Томас Силва, 90. Чидера Окох

ЧЕРНО МОРЕ: 81. Кристиан Томов, 3. Живко Атанасов, 5. Лучиано Скуадроне, 8. Асен Дончев, 37. Венцислав Керчев, 24. Давид Телеш, 71. Васил Панайотов, 29. Берк Бейхан, 11. Мохамед Аши, 10. Селсо Лейтао, 19. Георги Лазаров

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