Великан! Карлос Насар превзе и Бундеслигата - отново изравни световния си рекорд

Карлос Насар продължава да демонстрира много силна форма. Българският шампион записа изравнен световен рекорд в изхвърлянето - 185 кг. По време на двубоя на неговия Мутерщадт от германската Бундеслига по вдигане на тежести срещу Грюнщадт спортист №1 на България направи три успешни опита в първото движение - 175, 180 и 185 кг. Преди седмица Насар направи успешен опит и на 190 по време на мемориалния турнир в памет на Милен Добрев в Пловдив. Карлос е в Германия заедно с екипа си - Николай Жейнов и Людмил Гачев

Залата в Мутерщадт бе препълнена с публика, голяма част от която българи. На състезанието присъства и европейския шампион по футбол и двукратен сребърен медалист от световни първенства Ханс-Петер Бригел.

Насар ще участва и на още един кръг от Бундеслигата в началото на декември, след което ще се състезава в първия квалификационен турнир за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

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