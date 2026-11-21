Реал Мадрид 0:0 Селта, начало на мача

Реал Мадрид и Селта играят при 0:0 на „Сантиаго Бернабеу“ в двубой от 13-ия кръг на Ла Лига.



Това е първи мач и за двата тима след паузата за националните отбори, като при успех тази вечер "белият балет" ще се изравни по точки с лидера и шампион Барселона.

Жозе Моуриньо направи три промени спрямо последния официален мач на Реал Мадрид – гостуването на Валенсия на 7 ноември, спечелено с 3:0 в 12-ия кръг. Португалецът върна Трент Александър-Арнолд на десния фланг на защитата на мястото на Федерико Валверде, предпочете Алваро Карерас пред Марк Кукурея отляво и заложи на Едуардо Камавинга в опорната зона вместо на Орелиен Чуамени. Моуриньо промени и схемата – срещу Валенсия тимът играеше в 4-2-3-1, а днес излиза в 4-4-2. Останалите осем титуляри запазиха местата си.

𝑷𝒐𝒍𝒐 𝑹𝒆𝒂𝒍 𝑪𝒍𝒖𝒃 𝑪𝒆𝒍𝒕𝒂... 𝒙𝒐𝒈𝒂𝒓𝒂́𝒏... 🩵 #RealMadridCelta ⋄ #LALIGAEASPORTS https://t.co/Gi3TahLQ8W — Celta (@RCCelta) November 21, 2026

Клаудио Хиралдес направи пет промени спрямо последния мач на Селта в Ла Лига – домакинското 0:0 срещу Леванте на 8 ноември в 12-ия кръг. Галисиецът вкара Йоел Лаго в тройката в защита на мястото на Себастиан Касерес, смени Хави Руеда и Андрес Антаньон по фланговете на средата с Хави Галан и Уго Бурсио, а в атака предпочете Уго Алварес и Уилиот Сведберг пред Яго Аспас и Куаиб Дриуеч. Капитанът Аспас остана на резервната скамейка. Хиралдес запази схемата 3-4-3.

📋✅ ¡Nuestro XI inicial! 🆚 @RCCelta 👉 @UnicajaBanco https://t.co/pv0Ph26kDC — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 21, 2026

Срещата на ""

Precioso homenaje del Bernabéu, del Madrid y del Celta a Jesús de Miguel y a su familia. https://t.co/OaRm9mvh9a — Abraham P. Romero (@AbrahamPRomero) November 21, 2026

РЕАЛ МАДРИД - СЕЛТА

ЛА ЛИГА

13-И КРЪГ

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ

РЕАЛ МАДРИД: 1. Тибо Куртоа, 12. Трент Александър-Арнолд, 4. Дин Хаусен, 16. Ибраима Конате, 18. Алваро Карерас, 15. Арда Гюлер, 6. Едуардо Камавинга, 20. Бернардо Силва, 5. Джуд Белингам, 10. Килиан Мбапе, 25. Ян Диоманде

Старши треньор: Жозе Моуриньо

СЕЛТА: 13. Йонут Раду, 20. Хави Родригес, 18. Йоел Лаго, 3. Маркос Алонсо, 5. Серхио Карейра, 30. Уго Бурсио, 6. Илаш Мориба, 22. Хави Галан, 23. Уго Алварес, 11. Пабло Дуран, 19. Уилиот Сведберг

Старши треньор: Клаудио Хиралдес

НАЧАЛО: 21 ноември (събота), 22:00 часа

СТАДИОН: „Сантиаго Бернабеу“, Мадрид

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Адриан Кордеро Вега

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