Здравко Димитров и Мардин не успяха да победят Батман

Здравко Димитров започна като титуляр и игра до 78-ата минута при домакинското равенство на Мардин с 1:1 срещу Батман Петролспор в среща от 14-ия кръг на турската Първа лига. Малик Уилкс (49′) даде преднина на водения от Ивайло Петев тим, но Микаел Бирон (51′) бързо възстанови равенството.

Българският футболист имаше възможност да открие в 27-ата минута, когато стреля от малък ъгъл, но вратарят спаси. Пет минути по-късно Тонио Теклич изпрати топката в мрежата с красиво изпълнение, но попадението бе отменено заради нарушение в хода на атаката.

Мардин все пак поведе в 49-ата минута. Уилкс се разписа със страхотен изстрел от границата на наказателното поле и направи резултата 1:0.

Преднината обаче се задържа само две минути. След центриране на Соуса Бирон засече от воле отблизо и изравни.

В 90-ата минута домакините имаха претенции за дузпа за игра с ръка, но съдията остави играта да продължи и двубоят приключи без победител.

След равенството Мардин заема четвъртото място с 25 точки, а Батман Петролспор е непосредствено след него с 24 пункта.

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