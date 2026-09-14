Мардин и Здравко Димитров с първа загуба за сезона

Тимът на Ъгдър излезе краен победител с 1:0 в домакинството си на Мардин 1969 в мач от 7-ия кръг на турската Първа лиг). Българското крило на гостите Здравко Димитров влезе като резерва в 51-вата минута на мястото на Денизан Ташкан. Единственият гол, решил трите точки, бе дело на Алим Йозтюрк от дузпа в 57-ата минута.

Първата част предложи много битка в средата на терена и завърши без попадения. Домакините от Ъгдир контролираха играта, но сериозни пропуски направи нападателят Феликс Афена-Гиян.

Развръзката в сблъсъка настъпи веднага след почивката. В 55-ата минута бранителят на гостите Угур Адем Гезер извърши нарушение в собственото наказателно поле, което бе потвърдено след преразглеждане със системата ВАР. Зад бялата точка застана опитният защитник Алим Йозтюрк, който в 57-ата минута прати топката неспасяемо в мрежата за 1:0.

С тази победа Ъгдир ФК записа четвърти пореден успех и заема 3-то място в класирането с актив от 15 точки. Отборът на Мардин 1969 Спор претърпя първо поражение за сезона и се намира на 6-та позиция с 12 спечелени точки

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