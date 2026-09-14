Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ъгдър
  3. Мардин и Здравко Димитров с първа загуба за сезона

Мардин и Здравко Димитров с първа загуба за сезона

  • 14 сеп 2026 | 01:22
  • 281
  • 0
Мардин и Здравко Димитров с първа загуба за сезона

Тимът на Ъгдър излезе краен победител с 1:0 в домакинството си на Мардин 1969 в мач от 7-ия кръг на турската Първа лиг). Българското крило на гостите Здравко Димитров влезе като резерва в 51-вата минута на мястото на Денизан Ташкан. Единственият гол, решил трите точки, бе дело на Алим Йозтюрк от дузпа в 57-ата минута.

Първата част предложи много битка в средата на терена и завърши без попадения. Домакините от Ъгдир контролираха играта, но сериозни пропуски направи нападателят Феликс Афена-Гиян.

Развръзката в сблъсъка настъпи веднага след почивката. В 55-ата минута бранителят на гостите Угур Адем Гезер извърши нарушение в собственото наказателно поле, което бе потвърдено след преразглеждане със системата ВАР. Зад бялата точка застана опитният защитник Алим Йозтюрк, който в 57-ата минута прати топката неспасяемо в мрежата за 1:0.

С тази победа Ъгдир ФК записа четвърти пореден успех и заема 3-то място в класирането с актив от 15 точки. Отборът на Мардин 1969 Спор претърпя първо поражение за сезона и се намира на 6-та позиция с 12 спечелени точки

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Автогол в края провали Турицов и Динамо

Автогол в края провали Турицов и Динамо

  • 13 сеп 2026 | 21:45
  • 952
  • 0
ПСЖ взе първата си победа в Лига 1 в средата на септември, макар че Брест се бори

ПСЖ взе първата си победа в Лига 1 в средата на септември, макар че Брест се бори

  • 13 сеп 2026 | 23:40
  • 4166
  • 4
Депортиво Ла Коруня показа характер срещу Хетафе и продължава непобеден в Ла Лига

Депортиво Ла Коруня показа характер срещу Хетафе и продължава непобеден в Ла Лига

  • 13 сеп 2026 | 21:40
  • 1115
  • 0
Краковия продължава да затъва, Минчев с жълт картон

Краковия продължава да затъва, Минчев с жълт картон

  • 13 сеп 2026 | 21:27
  • 544
  • 0
Кадър на Ювентус посече "старата госпожа" в луд мач

Кадър на Ювентус посече "старата госпожа" в луд мач

  • 13 сеп 2026 | 23:38
  • 6755
  • 9
Мартин Георгиев не влезе в игра при равенство на АЕК

Мартин Георгиев не влезе в игра при равенство на АЕК

  • 13 сеп 2026 | 21:09
  • 900
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ботев ще е господар на Пловдив поне до следващото дерби

Ботев ще е господар на Пловдив поне до следващото дерби

  • 13 сеп 2026 | 21:48
  • 38669
  • 78
Ботев (Враца) сложи край на победната серия на Левски

Ботев (Враца) сложи край на победната серия на Левски

  • 13 сеп 2026 | 19:45
  • 111459
  • 639
Ман Сити изтръгна героична победа в дербито с Ман Юнайтед след повече от час с човек по-малко

Ман Сити изтръгна героична победа в дербито с Ман Юнайтед след повече от час с човек по-малко

  • 13 сеп 2026 | 20:20
  • 36450
  • 151
Барселона продължи с головете и победите, но показа слабост в защита

Барселона продължи с головете и победите, но показа слабост в защита

  • 13 сеп 2026 | 19:19
  • 40736
  • 138
Зверев удължи голямото американско чакане за триумф на US Open

Зверев удължи голямото американско чакане за триумф на US Open

  • 14 сеп 2026 | 01:03
  • 12423
  • 11
Беганович спечели в Мадрид, Никола загуби 1 точка от аванса си пред Камара

Беганович спечели в Мадрид, Никола загуби 1 точка от аванса си пред Камара

  • 13 сеп 2026 | 13:17
  • 39593
  • 82