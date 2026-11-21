Андрей Кръстев пак с цял мач при нов успех за Сампдория, Инсиние над всички за “моряците”

Младият български вратар Андрей Кръстев отново изигра цял мач за Сампдория при победата с 3:1 над Беневенто в мач от 12-тия кръг на Серия Б. 18-годишният страж имаше стабилни изяви и помогна за третата поредна победа на “моряците”. Иначе над всички за Самп бе ветеранът Лоренцо Инсиние, който се отличи с гол и асистенция. Всички попадения в двубоя паднаха през първата част.

Така Сампдория вече излезе от опасната зона и с поредния си успех се изкачи на 14-а позиция с 14 точки. Беневенто пък е в неприятна серия от четири поредни срещи без успех и се намира на 10-о място с два пункта повече.

Попаденията на стадиона в Генуа бързо започнаха да валят. Още в 10-ата минута нападателят на Сампдория Дженаро Тутино откри за “моряците” след асистенция на Кевин Мбабу. Само пет минути по-късно обаче Беневенто изравни, след като Леонардо Серникола вкара и развали двете поредни сухи мрежи на Андрей Кръстев - 1:1. В 22-рата минута обаче Самп отново излезе напред, след като европейският шампион с Италия Лоренцо Инсиние се разписа с глава след ново голово подаване на Мбабу. В 34-ата минута пък генуезци затвърдиха аванса си. Именно Инсиние този път асистира и след добър индивидуален пробив намери в наказателното поле с адаша си Лоренцо Мецотеро, който засече за 3:1.

⏹️ 𝑭𝙐𝑳𝙇 𝙏𝑰𝙈𝑬 VINCIAMO NOOOOOOI 💙 🔵⚪🔴⚫⚪🔵 https://t.co/CkXKdFVhVP — U.C. Sampdoria (@sampdoria) November 21, 2026

Втората част предложи доста по-малко интересни положения и не предложи повече попадения. Така Сампдория записа трети последователен успех.

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Снимки: Imago