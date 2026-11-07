Илиан Илиев и Истанбулспор сложиха край на негативната серия

Истанбулспор взе глътка въздух в битката за оцеляване в турската Първа лига. Отборът на Илиан Илиев се наложи с 2:0 при гостуването си на друг тим от дъното на таблицата - Пендикспор. Въпреки победата, "жълто-черните" остават на предпоследното 19-о място в класиранетос едва 8 точки.

Илиев започна като титуляр и остана на терена до 77-ата минута, когато отстъпи мястото си на Юсуф Йозер. От началото на сезона българският халф има 14 мача, в които е вкарал 1 гол.

Домакините от Пендикспор бяха по-активни до почивката, но през второто полувреме Истанбулспор показа завидна ефективност и стигна до успеха. Резултата откри Алиеу Чам в 69-ата минута, а в 90-ата Айтач Кара сложи точка на спора.

Поражението остави Пендикспор в непосредствено над зоната на изпадащите с 14 точки. Начело е Бурсаспор с 32 точки, пред Кайзериспор с 30. Мардин 1969 на Ивайло Петев и Здравко Димитров е на 5-а позиция.

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