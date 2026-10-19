Илиан Илиев и Истанбулспор затъват все повече

Истанбулспор регистрира осма загуба от 11 изиграни мача в турската Първа лига. Тимът на Илиан Илиев отстъпи с 0:2 у дома на Анталияспор и се намира на предпоследното 19-о място със скромния актив от 5 точки.

Илиев беше титуляр и остана на терена до 70-ата минута. Бившият халф на ЦСКА можеше да се разпише преди почивката, но вратарят на гостите спаси негов удар.

Анталияспор поведе в 24-тата минута с гол на Ахмет Сагат. Той се възползва от неразчетено излизане на вратаря Алп Тутар и прати топката в мрежата. През второто полувреме Сандер ван де Стреек вкара второ попадение за гостите, а в края Айтач Кара от Истанбулспор получи червен картон.

Победата прати Анталияспор на 6-о място в подреждането с 18 точки, а лидер е Кайзериспор с 26. Мардин 1969 на Ивайло Петев и Здравко Димитров е на 5-а позиция.

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