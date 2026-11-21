Лукас Петков не успя да помогне на Елверсберг срещу Фрайбург, който се изравни с Байерн

Българският национал Лукас Петков изигра цял мач за своя Елверсберг при загубата у дома с 0:1 срещу Фрайбург. Той имаше Единственото попадение за “бразилците от Брайсгау” хърватинът Игор Матанович в 68-ата минута.

Така Елверсберг инкасира втора поредна загуба и заема временното 8-о място с 13 точки. Фрайбург пък продължи да заема третото място в класирането и се изравни по точки със шампиона Байерн (Мюнхен) - 22. Тимът на Юлиан Шустер записа трети пореден успех в първенството и общо пети във всички турнири.

Най-сериозните положения през първата част бяха за домакините. Първо Франсис Ониека пропусна отличен шанс за домакините, след като се озова сам срещу вратаря Мио Бакхаус, но завършващият му удар премина встрани от целта. В 23-ата минута пък съотборникът на Лукас Петков Давид Мокуа стреля опасно от наказателното поле и той стреля към вратата, но стражът на гостите успя да избие в корнер.

В началото на втората част Лукас Петков получи възможност на границата на наказателното поле, но изпрати топката високо над вратата на Фрайбург. Гостите отговориха с удар с глава на Игор Матанович след центриране на Дери Шерхант, който обаче не намери очертанията на вратата. Все пак в 68-ата минута по-голямата ефективност на Фрайбург даде резултат. Матанович се възползва от подаване на Ян-Никлас Бесте и с удар от движение матира Николас Кристоф, реализирайки петото си попадение в шампионата за сезона - 0:1.

В 76-ата минута гостите реализираха втори гол чрез появилия се от пейката Юито Сузуки, но попадението правилно бе отменено заради засада. Елверсберг пък опита натиск, но така и не успя да преодолее защитата на Фрайбург.

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