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Гол-мечта на Илиан Илиев не стигна за първа победа на Истанбулспор

  • 15 авг 2026 | 21:02
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Гол-мечта на Илиан Илиев не стигна за първа победа на Истанбулспор

Илиан Илиев откри головата си сметка в Турция. Доскорошният халф на ЦСКА реализира изключително красиво попадение в първото домакинство на Истанбулспор за сезона, но отборът му изпусна аванс от 2:0 срещу Бодрумспор и двубоят завърши наравно - 2:2.

Илиев се разписа още в 3-тата минута след пас на бразилеца Фелипе, който през миналия сезон за кратко беше част от Черно море. Българинът преодоля противников защитник и от границата на наказателното поле отправи неспасяем шут с левия крак, пращайки топката в горния десен ъгъл на вратата.

В средата на първата част Юсуф Йозер удвои преднината на домакините. Бодрумспор не отправи нито един точен изстрел до почивката, но през второто полувреме започна да атакува по-опасно. В 77-ата минута Флориан Лошай върна един гол, а много скоро след това Еге Билсел донесе точката на гостите.

Равенството остави Истанбулспор на 16-о място в класирането с 1 точка от два мача. На старта на сезона в турската Първа лига тимът беше разгромен с 0:3 от Бандърмаспор, а Илиан Илиев изигра 75 минути.

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