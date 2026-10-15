Петев с втора поредна победа, Здравко Димитров герой за Мардин

Българският треньор Ивайло Петев постигна втора победна победа във втория си мач начело на Мардин, като тимът му надигра Карагюмрюк с 1:0 в мач от турската втора дивизия.

Победното попадение за домакините вкара българският национал Здравко Димитров, който се разписа още в десетата минута на срещата след асистенция на нигерийския нападател Оларенуаю Койоде.

Посрещнаха Петев и Димитров като герои

Преди четири дни Петев направи дебют за Мардин с успех при гостуването на Бурсаспор с 2:1, като отново Здравко Димитров вкара победния гол в добавеното време.

Тимът на Мардин е на пето място във временно класиране с 18 точки от 10 мача и изостава със 7 точки от лидера Кайзериспор. Отборът има всички шансове да се бори за промоция в елита на Турция.

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