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Ихеаначо разпердушини отбора на Илиан Илиев

  • 3 сеп 2026 | 23:45
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Ихеаначо разпердушини отбора на Илиан Илиев

Илиан Илиев игра 64 минути за Истанбулспор, а отборът му допусна тежко поражение с 0:4 от Бурсаспор в 5-ия кръг на туркската Първа лига. Тимът на бившия халф на ЦСКА още няма победа от началото на сезона и се намира на предпоследното 19-о място с едва 2 точки.

Големият герой за домакините от Бурсаспор беше Келечи Ихеаначо. Нигерийският национал пристигна при "зелените крокодили" през лятото от Селтик и се разписа по веднъж във всеки от предишните 4 мача на тима, а днес заби две попадения във вратата на Истанбулспор.

Гол-мечта на Илиан Илиев не стигна за първа победа на Истанбулспор
Гол-мечта на Илиан Илиев не стигна за първа победа на Истанбулспор

Ихеаначо прати топката в мрежата на гостите в средата на първото полувреме, но голът му беше отменен заради засада. Малко преди почивката нигериецът финтира защитник в жълто и с левия крак откри резултата. В 58-ата минута Халил Акбунар удвои преднината на Бурсаспор, а малко след това Илиан Илиев отстъпи мястото си на Вефа Темел.

Интригата изчезна окончателно в 67-ата минута след автогол на Дуран Шахин, а в 77-ата Ихеаначо използва объркване в отбраната на Истанбулспор и за четвърти път простреля безпомощния Алп Тутар. По този начин Бурсаспор събра 12 точки и е само на една зад лидера Батман Петролспор.

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