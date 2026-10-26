Здравко Димитров с цял мач при победа на Мардин

Мардин, воден от българския треньор Ивайло Петев, постигна победа с 2:1 у дома срещу Маниса в среща от 12-ия кръг на турската Първа лига. Българският национал Здравко Димитров започна като титуляр и остана на терена през всичките 90 минути. За домакините се разписаха Угур Адем Гезер (18') и Оларенваджу Кайоде (44'), а за гостите точен беше Жулиен Анзиани (26') от дузпа.

Мардин поведе в 18-ата минута, когато Гезер се възползва от подаване на Тонио Теклич и изпрати топката в мрежата.

В 26-ата минута Маниса изравни чрез Анзиани, който реализира дузпа, отсъдена след намеса на ВАР.

Малко преди почивката домакините отново излязоха напред. В 44-тата минута Кайоде завърши бърза атака на Мардин и отбеляза второто попадение за своя отбор.

През второто полувреме Маниса успя да прати топката в мрежата, но попадението беше отменено след намеса на ВАР и резултатът остана непроменен.

С успеха Мардин събра 21 точки и заема 5-ото място в класирането, докато Маниса е на 17-а позиция с 10 точки.

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