Съставите на Нюкасъл и Арсенал

Нюкасъл приема Арсенал в един от най-интересните мачове от 11-ия кръг на Премиър лийг. “Свраките” имат само една победа в последните си шест мача във всички турнири и са 12-ти в класирането. Лондончани пък допуснаха само една грешка в първенството от началото на сезона и са убедителни лидери в класирането.

Микел Артета е заложил на Бруно Гимараеш, въпреки че той имаше дълго пътуване след мачовете си за националния отбор на Бразилия. Халфът се завръща на “Сейнт Джеймсис Парк” след трансфера си през лятото. Еберечи Езе е предпочетен пред Христос Цолис и ще бъде част от тройката в атака, която включва още Нони Мадуеке и Кай Хавертц. Уилям Салиба е на пейката след дългото си отсъствие поради контузия.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️ Back from the break. Let's do this 👊 🤝 @deel — Arsenal (@Arsenal) November 21, 2026

Нюкасъл ще разчита на двама млади футболисти в средата на терена - 18-годишният Шон Стьор и 20-годишният Люис Майли. Нико Гонсалес е на пейката, където е и Йоан Уиса, а Джо Уилокще играе зад нападателя.

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Снимки: Imago